Barack Obama sigue siendo el presidente que más extranjeros ha expulsado en lo que va de siglo

Publicado por Williams Perdomo 18 de noviembre, 2025

El Gobierno de Barack Obama deportó más inmigrantes que cualquier otro presidente en lo que va de siglo. Así lo muestran las cifras oficiales, que revelaron que el demócrata realizó al menos 2.749.706 deportaciones en ocho años, un promedio diario de 941.

Los datos, analizados por Factchequeado, abarcan desde el 2000 hasta junio de 2025. Detallaron que el primer mandato de Obama (2009-2012) promedió 1.088 deportaciones por día; en el segundo (2013-2016), el promedio diario bajó a 794.

El análisis de Factchequeado señaló que, entre enero y junio de 2025, el Gobierno de Donald Trump realizó 128.039 deportaciones —un promedio de 810 por día—, una cifra inferior al ritmo registrado durante los años de mayor actividad de deportación bajo la Administración Obama.

Seguido de la Administración de Obama se encuentran las de George W. Bush y Donald Trump. El desglose de los datos por Gobierno, que se registran desde el año 2000, quedó de la siguiente manera:

Gobierno de George W. Bush (2001-2008): El registro es de 2.021.965 deportaciones. El promedio anual de 252.745 y el promedio por día los ocho años: 692.

Gobierno de Barak Obama (2009-2016): La cifra es de al menos 2.749.706 deportaciones. El promedio anual fue de 261.949 y el diario de 941.

Primer Gobierno de Donald Trump (2017-2020): El número de deportaciones fue 935.346. Un promedio anual de 233.836 y por día de 641.

Gobierno de Joe Biden (2021-2025): La Administración Biden registró 545.252 deportaciones. Con un promedio anual de 136.313 y por día de 373.

Segunda administración de Trump (enero-junio 2025): Hasta junio el promedio diario del Gobierno de Trump fue de 810 (entre 158 días).

La retórica demócrata

A pesar de los datos, varios demócratas impulsan su retórica en contra de los agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por cumplir con su trabajo.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los agentes de seguridad enfrentan actualmente un aumento del 8.000% en las amenazas de muerte en su contra.

“Nuestros agentes del ICE se enfrentan ahora a un aumento del 8.000% en las amenazas de muerte en su contra, mientras arriesgan sus vidas cada día para eliminar a los peores delincuentes”, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

En ese sentido, McLaughlin explicó que desde recompensas ofrecidas por sus asesinatos, amenazas a sus familias, acoso y doxxing en línea, los agentes están experimentando un nivel "sin precedentes" de violencia y amenazas contra ellos y sus familiares.