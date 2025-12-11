Una juez federal ordena la liberación inmediata de Kilmar Abrego García de la custodia del ICE

Publicado por Diane Hernández 11 de diciembre, 2025

Un juez federal en Maryland ordenó este jueves la liberación inmediata de Kilmar Abrego García de la custodia de inmigración mientras su caso legal contra la deportación avanza.

La jueza de distrito Paula Xinis concedió la petición de Abrego García, señalando que "desde que Ábrego García regresó de una detención injusta en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, nuevamente sin autorización legal. Por esta razón, el tribunal concederá la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia del ICE".

Abrego García, ciudadano salvadoreño con esposa e hijo estadounidenses, fue deportado por error a El Salvador en marzo y enviado a la prisión CECOT, conocida por sus condiciones severas. Tras su regreso a Estados Unidos bajo orden judicial, ICE buscó deportarlo nuevamente a varios países africanos, pero no obtuvo la aprobación judicial.

Originalmente, un juez de inmigración había determinado en 2019 que Abrego García no podía ser deportado a El Salvador debido a amenazas de pandillas contra su familia.

Además de su lucha para evitar la deportación, Abrego García busca reabrir su caso de asilo y enfrenta cargos federales en Tennessee por presunto tráfico de personas, de los que se ha declarado inocente y solicita que sean desestimados por considerarlos persecución vengativa.