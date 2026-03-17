“Un mes más o menos”: Trump aplaza su viaje a China por la guerra con Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que su administración ha solicitado posponer su viaje previsto a China por aproximadamente un mes, al señalar la guerra en curso con Irán como la principal razón del retraso. Hablando con periodistas en el Despacho Oval, Trump indicó que no estaba seguro de si aún viajaría a Pekín a finales de este mes para reunirse con el presidente chino Xi Jinping, a pesar de que su encuentro estaba programado. “Me encantaría hacerlo, pero debido a la guerra, quiero estar aquí. Siento que tengo que estar aquí. Y por eso hemos solicitado que se retrase un mes más o menos. Es muy simple. Tenemos una guerra en curso. Creo que es importante que yo esté aquí, así que podría ser que lo retrasemos un poco, no mucho”, dijo Trump.

Las declaraciones del mandatario republicano tuvieron lugar pocas horas después de que varios funcionarios de su administración sugirieran que el viaje podría aplazarse. Uno de ellos fue el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dijo que la visita podría reprogramarse, pero subrayó que cualquier retraso no tenía como objetivo presionar a Pekín para que actúe en el Estrecho de Ormuz. Los comentarios de Bessent parecieron hacer referencia a un informe del Financial Times, que señalaba que Trump había expresado interés en que China ayude a reabrir este corredor marítimo vital y que quería claridad sobre ese tema antes de la cumbre prevista.

De igual forma, el secretario de Energía Chris Wright había comentado durante una entrevista con el medio NBC que esperaba que China actuara como un “socio constructivo”. Sin embargo, un portavoz de la Embajada china dijo a CNN que la prioridad de Pekín es que cesen las hostilidades, sin abordar directamente el llamado de Trump a involucrarse.

China, el mayor importador de energía del mundo y socio de la teocracia islámica que gobierna Irán, ha criticado los recientes ataques de Estados Unidos e Israel, afirmando que “violan el derecho internacional”, al tiempo que ha defendido la soberanía de Teherán.