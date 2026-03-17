Ecuador lanza una ofensiva nacional contra el narcotráfico con el apoyo de Estados Unidos

Publicado por Sabrina Martin 16 de marzo, 2026

Ecuador comenzó la noche del domingo una operación nacional de seguridad destinada a enfrentar organizaciones de narcotraficantes, en un despliegue que se extenderá durante dos semanas y que cuenta con asesoramiento de Estados Unidos. La estrategia incluye restricciones de movilidad nocturna en varias provincias golpeadas por la violencia y el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales.

El operativo se desarrollará entre el 15 y el 31 de marzo y fue anunciado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien advirtió que el país entraría en una fase de acciones intensivas contra las bandas criminales.

Amplio despliegue de fuerzas de seguridad

Según información oficial, alrededor de 75.000 militares y policías participan en las operaciones. El despliegue incluye caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros.

Las autoridades han evitado revelar detalles específicos sobre la misión. Tampoco han confirmado si el plan contempla la presencia de efectivos estadounidenses dentro del territorio ecuatoriano.