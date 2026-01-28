Trump afirma que Kristi Noem no dimitirá pese al tiroteo en Minneapolis

Kristi Noem junto a Donald Trump en un acto de recta final de campaña AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 27 de enero, 2026

El presidente Donald Trump afirmó el martes que su jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permanecerá en el cargo a pesar de la reacción negativa provocada por un tiroteo mortal cometido el pasado sábado por agentes federales de inmigración en Minneapolis.

Los demócratas exigen la renuncia de Noem tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que fue asesinado cuando protestaba contra las redadas de inmigración.

"No", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si la secretaria de Seguridad Nacional dimitiría tras la muerte del manifestante. "Creo que está haciendo un muy buen trabajo. La frontera está totalmente segura", exclamó el presidente, en sus primeras declaraciones ante las cámaras desde el tiroteo.

"Sabes, olvidas que teníamos una frontera que heredé donde millones de personas estaban entrando. Ahora tenemos una frontera por la que no entra nadie. Entran a nuestro país solo legalmente. Así que tienes que recordar esas cosas", dijo Trump.

Por su parte, The New York Times (NYT) informó que Trump sostuvo una reunión de casi dos horas el lunes por la noche con Noem, quien ha favorecido redadas migratorias contundentes y describió a Pretti como un "terrorista doméstico".

La reunión se produjo el mismo día en que el presidente anunció que enviaría a su zar fronterizo, Tom Homan, a Minneapolis, en una señal de que podría preferir el enfoque más específico de Homan para las detenciones de migrantes indocumentados.

Los demócratas de la Cámara investigarán a Kristi Noem

The Washington Post (WaPo) informó que los demócratas de la Cámara de Representantes se preparan para abrir una investigación contra Kristi Noem, tan pronto como la próxima semana, sentando las bases para un posible proceso de destitución.

De acuerdo con el WaPo, a diferencia de una investigación de juicio político típica en el Congreso, los demócratas planean llevarla a cabo sin la participación de los republicanos. Aún así, estos reconocen que es poco probable que logren destituir a Noem en el corto plazo, pero consideran que iniciar una investigación oficial enviará una señal de que están tomando en serio las preocupaciones sobre lo ocurrido en Minnesota.

"Entendemos que los demócratas estamos en minoría, pero eso no significa que tengamos que quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada", dijo en una entrevista recogida por The Washington Post el representante Bennie G. Thompson (D‑Mississippi), el principal miembro demócrata del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara.

Los demócratas piden la cabeza de Noem

Por su parte, Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, escribió el martes en X que Donald Trump "debe destituir a Kristi Noem de inmediato". De lo contrario, advirtió, "los demócratas iniciarán un proceso de destitución contra ella en la Cámara de Representantes".

Asimismo, el senador demócrata John Fetterman (PA) pidió el martes al presidente Trump que destituyera a Kristi Noem, tras el tiroteo mortal de un segundo manifestante en Minneapolis en menos de un mes.

"Presidente Trump: hago un llamado directo para que destituya de inmediato a la secretaria Noem. Han muerto estadounidenses. Ella está traicionando la misión central del DHS y arruinando su legado en materia de seguridad fronteriza", dijo el demócrata en un comunicado fijado en X.

"No cometa el mismo error que cometió el presidente Biden al no destituir a un secretario del DHS gravemente incompetente", escribió refiriéndose a la decisión de Joe Biden de respaldar a su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pese a las numerosas quejas de los republicanos sobre su gestión.

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, intensificó este lunes la presión política sobre la secretaria al publicar un duro mensaje en X en el que afirmó: "Kristi Noem es una mentirosa. Kristi Noem es incompetente. Kristi Noem es cruel. Kristi Noem debe ser destituida".

Asimismo, el senador Ruben Gallego (D-Ariz) afirmó que la secretaria de Seguridad Nacional cometió una ofensa "sujeta a juicio político" al llamar "terrorista doméstico" a Pretti.

"Creo que es ridículo que alguien llamara, ya sabes, a esta pobre víctima un terrorista, un terrorista violento. Eso, por sí solo, es motivo de juicio político", dijo Gallego a Katy Tur de MS NOW el lunes.

"Mintió sobre un ciudadano para justificar su asesinato. Y eso no es liderazgo. El presidente debería pedir su dimisión. Pero si no lo hace, creo que la Cámara debería iniciar un juicio político", añadió.

Por separado, el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley (R-Iowa), anunció el lunes que la secretaria de Seguridad Nacional testificará ante dicho comité el 3 de marzo.