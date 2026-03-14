Corea del Sur detecta una decena de misiles balísticos no identificados lanzados por Corea del Norte

Publicado por Carlos Dominguez i afp 14 de marzo, 2026

Corea del Norte lanzó este sábado alrededor de diez misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón, según informó Seúl, pocos días después de que Pyongyang advirtiera de "terribles consecuencias" en respuesta a las maniobras militares anuales de Corea del Sur y Estados Unidos.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano señaló en un comunicado, citado por AFP, que sus fuerzas detectaron "unos diez misiles balísticos no identificados disparados desde la zona de Sunan, en Corea del Norte, hacia el mar del Este" alrededor de las 11:20 p.m. ET, utilizando la denominación local de esas aguas.

Seúl y Tokio confirman el alcance de los lanzamientos

Los proyectiles recorrieron aproximadamente 217 millas, detalló el Ejército, que añadió que las autoridades surcoreanas y estadounidenses están analizando en profundidad sus características técnicas.

El Ejército surcoreano aseguró estar preparado para "responder con una fuerza abrumadora ante cualquier provocación".

El Ministerio de Defensa japonés también confirmó uno de los lanzamientos, indicando en la red social X que "lo que podría ser un misil balístico fue disparado desde Corea del Norte".

Tensión creciente por las maniobras militares

Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron el lunes ejercicios militares conjuntos en los que participarán hasta el 19 de marzo unos 18.000 soldados de ambos países.

Kim Yo Jong, influyente hermana del líder norcoreano, advirtió el martes de las "terribles e inimaginables consecuencias" que podrían desencadenar estas maniobras anuales.

Además, Pyongyang enfrió recientemente cualquier expectativa de acercamiento diplomático con Seúl —aliado clave de Washington en materia de seguridad— al calificar sus intentos de diálogo como una "farsa torpe y engañosa".