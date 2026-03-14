Los Óscar 2026: los hispanos y los jóvenes lideran las visitas a las salas de cine

Publicado por Williams Perdomo 14 de marzo, 2026

La cuenta regresiva para la 98.ª edición de los Premios de la Academia ya comenzó. El próximo 15 de marzo, el Teatro Dolby de Los Ángeles volverá a reunir a las figuras más influyentes del cine mundial para celebrar lo mejor de la industria. Sin embargo, en medio del auge del streaming y los cambios en los hábitos de consumo, surge una pregunta clave: ¿cuántos estadounidenses han ido al cine recientemente?

Una encuesta de Pew Research publicada recientemente reveló que el 53% de los estadounidenses afirmó en el verano de 2025 haber visto una película en el cine el año anterior. Un pequeño porcentaje (7%) afirmó no haber visto nunca una película en el cine.

De acuerdo con el estudio, los adultos más jóvenes fueron más propensos que los mayores a decir que habían ido al cine el año anterior. Dos tercios de los de entre 18 y 29 años lo habían hecho, en comparación con el 39% de las personas de 65 años o más.

A los hispanos les gusta el cine El análisis también indicó que el 59% de los adultos hispanos había ido al cine el año anterior, una proporción superior a la registrada entre los adultos blancos (53%) y negros (49%). Además, la asistencia varía según el nivel de ingresos: el 64% de los adultos con ingresos altos afirmó haber ido al cine, frente al 57% de quienes tienen ingresos medios y el 43% de aquellos con ingresos más bajos.

​

​Por otra parte, el género no parece ser un factor determinante. Los hombres (53%) y las mujeres (54%) tenían aproximadamente la misma probabilidad de decir que habían ido al cine en el último año.



Del récord a la lenta recuperación de las salas de cine

El estudio también concluyó que el año de mayor afluencia al cine en Estados Unidos y Canadá fue 2002, con aproximadamente 1.600 millones de entradas vendidas, casi cinco por persona. Durante la pandemia de Covid-19, las ventas se desplomaron un 81% en 2020, hasta 231,6 millones de entradas, y la recuperación ha sido lenta. En 2025, se vendieron 769,2 millones de entradas, alrededor de dos por persona, menos de la mitad del nivel de 2002.

En cuanto a ingresos, la taquilla alcanzó su máximo en 2002, con 16.400 millones de dólares (ajustados a 2025), impulsada por grandes franquicias. Durante las décadas de 2000 y 2010, los ingresos fluctuaron entre 14.000 y 16.000 millones, pero cayeron por debajo de 3.000 millones en 2020. En 2025, la taquilla volvió a superar los 9.000 millones, aunque aún estuvo lejos de los niveles históricos.