NBA: Mobley encabeza la paliza de los Cavs en Dallas y los Knicks hunden aún más a los Pacers

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 14 de marzo, 2026

Evan Mobley igualó este viernes su mejor registro de la campaña con 29 puntos, y los Cleveland Cavaliers vencieron con claridad por 138-105 en su visita a Dallas, en un duelo que terminó en una contundente paliza en la que todos los jugadores del equipo lograron anotar.

La producción ofensiva de Mobley —la más sobresaliente del partido— se apoyó en una enorme eficacia: convirtió 12 de sus 15 tiros y añadió siete rebotes.

A su vez, Donovan Mitchell aportó 24 puntos y ocho asistencias, mientras que James Harden sumó 17 puntos, siete rebotes y siete pases decisivos.

"Fue, sencillamente, un esfuerzo colectivo de toda la plantilla", declaró Kenny Atkinson, entrenador de los Cavaliers. "Todos aportaron. El mérito es de Evan; en cierto modo, dominó el partido. Eso fue lo más sobresaliente". Mobley anotó 16 de los primeros 20 puntos de Cleveland, mientras el equipo firmaba un 62% de acierto en tiros de campo (56 de 91) y acumulaba 72 puntos en la pintura.

El novato Cooper Flagg fue el máximo anotador de Dallas con 25 puntos.

Los Pacers no levantan cabeza

Jalen Brunson, de Nueva York, firmó 29 puntos; O.G. Anunoby añadió 25 y Mitchell Robinson atrapó 22 rebotes —la mayor cifra de su carrera— para impulsar a los Knicks a un triunfo de 101-92 en Indiana (15-51), ampliando a 12 encuentros la racha de derrotas de los Pacers, el peor registro de la NBA.

Los Knicks (43-25), terceros del Este, conservaron el ritmo y la distancia respecto a los Cavaliers (41-26), cuartos en la conferencia.

Duren lidera a los Pistons ante Memphis

Jalen Duren, de Detroit, aportó 30 puntos y 13 rebotes para guiar a los Pistons a un triunfo de 126-110 ante Memphis.

Cade Cunningham sumó 17 puntos y 15 asistencias en la contundente victoria, un resultado que dejó a los líderes del Este con marca de 48-18 y envió a los Grizzlies a su séptima caída consecutiva.

Durant decide en el cierre para Houston

En Houston, Kevin Durant anotó 32 puntos y fue decisivo en los instantes finales para asegurar el triunfo de los Rockets por 107-105 frente a Nueva Orleans.

Un triple de Jabari Smith a 21,7 segundos del final acercó a Houston (104-103); luego, cuando Dejounte Murray —de los Pelicans— pisó la línea de banda con el balón a 13 segundos, los Rockets obtuvieron una última oportunidad.

Durant encestó un tiro en suspensión desde unos 5,5 metros a falta de 7,6 segundos para poner a Houston arriba y, tras una pérdida de Zion Williamson, añadió dos tiros libres.

Murray, que había sumado 35 puntos en la derrota, convirtió un tiro libre y falló el otro a 3,4 segundos del cierre. Trey Murphy tomó el rebote, pero erró su lanzamiento sobre la bocina.

Ingram y Barrett frenan la racha de los Suns

Brandon Ingram anotó 36 puntos y R.J. Barrett agregó 22 para liderar a los Toronto Raptors en su victoria por 122-115 sobre Phoenix, frenando la racha de cuatro triunfos seguidos de los Suns.