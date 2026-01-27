Trump envía a su 'zar fronterizo', Tom Homan, a Minnesota tras un reciente tiroteo y críticas al DHS

Publicado por Diane Hernández 27 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció el envío de Tom Homan, su denominado zar fronterizo, a Minnesota para dirigir las operaciones federales de control migratorio en el estado, en medio de una creciente tensión tras tiroteos mortales vinculados a operativos migratorios y críticas a la actuación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Enviaré a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es duro pero justo, y me reportará directamente", escribió Trump el lunes en su red social Truth Social.

La decisión se produce dos días después de la muerte de Alex Pretti, un hombre que fue abatido por agentes federales mientras era inmovilizado durante un operativo del DHS, un caso que ha generado protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que Homan estará a cargo de las operaciones de ICE en Minnesota, con el objetivo de "seguir arrestando a los peores delincuentes extranjeros ilegales".

Perfil y rol de Tom Homan

Homan es un veterano del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante la administración de Barack Obama dirigió el área de deportaciones y, en el primer mandato de Trump, fue director interino de ICE.

En su actual cargo, Homan ha actuado principalmente como vocero de la ofensiva migratoria, con frecuentes apariciones en medios y declaraciones públicas en defensa de las políticas del gobierno.

Tensiones internas y contexto político



Aunque Noem celebró públicamente la decisión -"es una buena noticia para la paz, la seguridad y la rendición de cuentas en Minneapolis",

​

Minnesota ha sido escenario de protestas contra ICE, así como de un amplio despliegue federal conocido como Operation Metro Surge, que incluyó el envío de miles de agentes para reforzar arrestos y operaciones migratorias. El envío de Homan ocurre en medio de reportes de tensiones internas con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien hasta ahora había tenido a su cargo la gestión operativa junto a otros altos mandos del DHS. Aunque Noem celebró públicamente la decisión -"es una buena noticia para la paz, la seguridad y la rendición de cuentas en Minneapolis", escribió en X-, fuentes citadas por medios estadounidenses señalan que el movimiento podría reflejar malestar del presidente con la conducción del DHS.

Minnesota, un fraude millonario y la presencia Homan

Trump también vinculó la situación en el estado a una investigación federal por presunto fraude masivo a la asistencia social, afirmando que los abusos al sistema han contribuido al clima de disturbios, aunque esas cifras son objeto de disputa por autoridades estatales.

El papel de Homan también le permitirá coordinar investigaciones sobre presuntos sobornos por parte de organizaciones benéficas en Minneapolis con vínculos con la gran diáspora somalí del estado, según Leavitt.

El presidente además destacó en su anuncio que el Departamento de Justicia y el Congreso investigan a la congresista Illhan Omar, quien se fue de Somalia sin nada y, según se informa, ahora tiene una fortuna de más de 44 millones de dólares.

Todo esto ocurre mientras la Casa Blanca especifica que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, no ha sido relevado de sus funciones, como anunciaron falsamente algunos medios de prensa del país.