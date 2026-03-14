EN VIVO |Trump da a Irán por "vencido" y Teherán amenaza con reducir "a cenizas" sitios petroleros vinculados a EEUU

Publicado por Carlos Dominguez 14 de marzo, 2026

Tras dos semanas de conflicto en Oriente Medio, el presidente Trump afirmó que Irán está "completamente vencido", pese a que Teherán advirtió este sábado que podría reducir “a cenizas” las infraestructuras energéticas vinculadas a Estados Unidos si su principal centro petrolero es atacado.

"Los medios que difunden información falsa odian reportar lo bien que se ha desempeñado el Ejército de Estados Unidos contra Irán", que "está totalmente vencido y quiere un acuerdo, pero no un acuerdo que yo aceptaría", escribió el líder republicano en su red Truth Social, sin dar detalles.

Las amenazas entre Washington y Teherán se han concentrado en la isla de Jark, situada en el norte del Golfo a unas 18 millas de la costa iraní y sede de la mayor terminal de exportación de crudo del país.

Trump afirmó la noche del viernes que Estados Unidos había "aniquilado por completo" varios objetivos militares en Jark y advirtió que atacaría las infraestructuras petroleras de la zona si "Irán, o cualquier otro, intentaba interferir con el tránsito libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz".

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