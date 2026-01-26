Trump asegura que el DOJ investiga a Ilhan Omar por su patrimonio

Publicado por Joaquín Núñez 26 de enero, 2026

Donald Trump aseguró que el Departamento de Justicia (DOJ) se encuentra investigando a la congresista Ilhan Omar (D-MN). El presidente realizó el comentario en su cuenta de Truth Social, en medio de la polémica nacional por la muerte de Alex Jeffrey Pretti durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tras el fallecimiento del maestro de 37 años, el presidente Trump habló con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en la tarde del lunes. Según el republicano, acordaron trabajar junto con el ‘zar fronterizo’ de la Casa Blanca, Tom Homan, para reducir las tensiones entre las fuerzas estatales y federales.

En este contexto, el presidente anunció que Homan viajaría al North Star State, al mismo tiempo que apuntó contra la congresista Omar.

“Además, el Departamento de Justicia y el Congreso están investigando a la ‘congresista’ Ilhan Omar, que se marchó de Somalia sin nada y ahora, según se informa, tiene un patrimonio de más de 44 millones de dólares. El tiempo lo dirá todo. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió el presidente.

El republicano relacionó a la congresista con el supuesto escándalo de fraude destapado por el youtuber Nick Shirley, quien publicó un video viral sobre desvíos multimillonarios de dinero público en Minnesota.

Las acusaciones del presidente fueron tomadas por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, quien habló sobre Omar al ser consultada por los periodistas acreditados en la Casa Blanca.

“Se han robado miles de millones de dólares a los contribuyentes respetuosos con la ley en Minnesota, y la administración sigue muy centrada en llegar al fondo del asunto, especialmente el presidente, que planteó una buena pregunta durante el fin de semana con respecto a la congresista Ilhan Omar, que ahora tiene un patrimonio neto de varios millones. Y uno debe preguntarse: ¿por qué y cómo es eso posible? ¿Está relacionada con las redes de fraude que hemos visto operar en su estado y en su propio distrito? Es una pregunta que se está planteando el pueblo estadounidense, y el presidente cree que merece una respuesta”, expresó.

Omar no tardó en responder a las acusaciones y lo hizo en su cuenta de X: “Lo siento, Trump, tu apoyo se está derrumbando y estás entrando en pánico. Justo en el momento oportuno, estás desviando la atención de tus fracasos con mentiras y teorías conspirativas sobre mí. Años de ‘investigaciones’ no han encontrado nada. Saca a tus matones de Minnesota”.

El DOJ todavía no anunció ni se refirió a una posible investigación oficial contra la congresista de Minnesota.