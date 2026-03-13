El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en terapia intensiva con bronconeumonía

Publicado por Diane Hernández 13 de marzo, 2026

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado este viernes en terapia intensiva con bronconeumonía, informaron sus médicos luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.

El exmandatario, cumple una condena de 27 años por presunto golpismo, presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según un parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una "bronconeumonía bacteriana bilateral" detectada en los exámenes.

La delicada salud de Bolsonaro

El expresidente fue trasladado a la clínica después de sufrir escalofríos y vómitos. La información fue anunciada en redes sociales por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, quien pidió oraciones para que el problema de salud no sea grave.

Bolsonaro arrastra diversos problemas de salud desde hace años. El pasado 1 de enero había recibido el alta médica tras someterse a una operación por una hernia. Además, desde 2018 sufre crisis recurrentes de hipo y otras complicaciones derivadas de la puñalada que recibió durante un mitin de campaña.

También fue diagnosticado meses atrás con un cáncer del piel.

Desde finales del año pasado, el exmandatario permanece en el ala reservada para militares de una cárcel de máxima seguridad conocida como Papudinha. En septiembre, el Tribunal Supremo de Brasil lo condenó, junto a varios generales y colaboradores cercanos, por liderar una conspiración golpista tras las elecciones de 2022.