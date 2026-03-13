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Detienen en Bolivia al narco uruguayo más buscado de la región

El criminal era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta 2.000.000 de dólares por información que condujera a su captura o condena, en el marco de una investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. 

Policías de Bolivia custodian el traslado del narco uruguayo

Policías de Bolivia custodian el traslado del narco uruguayoAFP

Diane Hernández
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Diane Hernández

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados en América del Sur y requerido por varios países, fue detenido este viernes en Bolivia durante un operativo policial realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según fuentes del Ministerio de Gobierno boliviano citadas por AFP, Marset fue capturado en la madrugada en un operativo en el que participaron cientos de policías. Tras su arresto fue trasladado al aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional Viru Viru, junto con otras cuatro personas detenidas durante el procedimiento.

En las últimas horas, el narcotraficante fue expulsado a Estados Unidos, según informó el ministro de Gobierno del país andino. 

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Prófugo desde 2023 y una recompensa de 2.000.000 dólares por su captura 

Marset permanecía prófugo desde 2023, cuando escapó de un operativo policial en la misma ciudad un día antes de que las autoridades intentaran capturarlo. Desde entonces se sospechaba que se movía entre varios países sudamericanos, entre ellos Venezuela, Brasil y Paraguay.

El criminal era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta 2.000.000 de dólares por información que condujera a su captura, en el marco de una investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través del sistema financiero estadounidense.

Figura central del crimen organizado en la región

Funcionarios estadounidenses lo consideraban una figura central del crimen organizado en la región y uno de los fugitivos más buscados del Cono Sur. Además de Estados Unidos, Marset también era requerido por la justicia de Uruguay y Brasil por su presunta participación en redes internacionales de narcotráfico.

La captura representa un golpe significativo para las organizaciones criminales que operan en la región y pone fin a una larga búsqueda internacional que se extendía por varios países sudamericanos.​

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