Detienen en Bolivia al narco uruguayo más buscado de la región

Publicado por Diane Hernández 13 de marzo, 2026

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados en América del Sur y requerido por varios países, fue detenido este viernes en Bolivia durante un operativo policial realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según fuentes del Ministerio de Gobierno boliviano citadas por AFP, Marset fue capturado en la madrugada en un operativo en el que participaron cientos de policías. Tras su arresto fue trasladado al aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional Viru Viru, junto con otras cuatro personas detenidas durante el procedimiento.

En las últimas horas, el narcotraficante fue expulsado a Estados Unidos, según informó el ministro de Gobierno del país andino.

Prófugo desde 2023 y una recompensa de 2.000.000 dólares por su captura

Marset permanecía prófugo desde 2023, cuando escapó de un operativo policial en la misma ciudad un día antes de que las autoridades intentaran capturarlo. Desde entonces se sospechaba que se movía entre varios países sudamericanos, entre ellos Venezuela, Brasil y Paraguay.

El criminal era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta 2.000.000 de dólares por información que condujera a su captura, en el marco de una investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través del sistema financiero estadounidense.