Trump respalda a ICE tras el operativo en Minneapolis que terminó con un hombre armado fallecido

Publicado por Sabrina Martin 24 de enero, 2026

El presidente Donald Trump respaldó públicamente a los agentes federales de inmigración tras un operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Minneapolis, Minnesota, que culminó con la muerte de un hombre armado y provocó disturbios en la zona. A través de Truth Social, Trump afirmó que los agentes “tuvieron que protegerse” ante la falta de apoyo de las autoridades locales durante la operación.

El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 9:05 a. m. (hora central) en la intersección de West 26th Street y Nicollet Avenue, durante una acción federal que, según el DHS, estaba dirigida contra un inmigrante ilegal buscado por un caso de agresión violenta.

Enfrentamiento durante una operación dirigida

De acuerdo con el DHS, agentes federales realizaban una operación específica contra un inmigrante ilegal buscado por un caso de agresión violenta cuando un hombre se aproximó a los agentes de la Patrulla Fronteriza portando una pistola semiautomática de 9 milímetros. Las autoridades federales señalaron que el individuo también llevaba dos cargadores.

El comunicado oficial indicó que los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente. Ante lo que describieron como una amenaza directa a su vida y a la seguridad de sus compañeros, uno de los agentes efectuó disparos defensivos. Personal médico en el lugar brindó atención inmediata al individuo, quien fue declarado muerto en la escena. El DHS añadió que el hombre no portaba identificación y sostuvo que el tipo de armamento sugiere la intención de causar un daño significativo a las fuerzas del orden.

Disturbios y respuesta policial

Tras el tiroteo, aproximadamente 200 personas acudieron al lugar y comenzaron a obstruir y agredir a las fuerzas del orden, lo que llevó a la implementación de medidas de control de multitudes. El Departamento de Policía de Minneapolis pidió al público mantener la calma y evitar el área mientras se confirmaban los detalles del incidente.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que el fallecido era un hombre blanco de 37 años identificado como Alex Jeffrey Pretti, residente de la ciudad y que, según la información preliminar, sería ciudadano estadounidense. O’Hara confirmó que se estaba produciendo una reunión ilegal en la zona y explicó que se activó una llamada de emergencia para movilizar a todo el personal jurado disponible. La policía local recibió apoyo de la Patrulla Estatal de Minnesota y de los sheriffs de los condados de Hennepin y Ramsey, mientras que el departamento de bomberos trabajó para extinguir dos pequeños incendios iniciados en el área. La Guardia Nacional se encontraba en estado de alerta desde días previos.