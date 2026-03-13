Trump levanta temporalmente las sanciones al petróleo ruso para facilitar el flujo de crudo en medio de la guerra con Irán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de marzo, 2026

La Administración del presidente Donald Trump levantó temporalmente algunas sanciones al petróleo de Rusia que actualmente se encuentra en tránsito marítimo, con el objetivo de aumentar la oferta global de crudo en medio de la guerra con Irán, iniciada a finales de febrero.

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, permitirá que cargamentos de petróleo ruso que ya están en el mar puedan llegar a compradores internacionales hasta el 11 de abril. Washington busca así contener el aumento de los precios del petróleo, que se han disparado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que se trata de una autorización limitada destinada únicamente a liberar petróleo que ya está en tránsito. Sin embargo, Bessent reconoció que la medida también tendrá algún beneficio económico breve para Moscú.

“Para aumentar el alcance global de la oferta existente, el Tesoro está proporcionando una autorización temporal para permitir que los países compren petróleo ruso que actualmente está varado en el mar”, dijo el funcionario estadounidense en una publicación en redes sociales. “Esta medida, limitada y de corto plazo, se aplica solo al petróleo que ya está en tránsito y no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de impuestos aplicados en el punto de extracción”.

.@POTUS is taking decisive steps to promote stability in global energy markets and working to keep prices low as we address the threat and instability posed by the terrorist Iranian regime.



To increase the global reach of existing supply, @USTreasury is providing a temporary… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 12, 2026

La decisión de la Administración Trump supone un giro puntual en la política de sanciones impuesta por Estados Unidos y el Grupo de los Siete contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

Según la firma de análisis energético Kpler, alrededor de 130 millones de barriles de petróleo ruso se encuentran actualmente en el mar, lo que podría aumentar la oferta global si llegan al mercado.