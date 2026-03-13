Un soldado francés muere durante un ataque en el Kurdistán iraquí

Publicado por AFP 12 de marzo, 2026

Un soldado francés murió en un ataque en la región autónoma del Kurdistán iraquí, informó el viernes el presidente Emmanuel Macron, confirmando la primera muerte de un militar francés en la guerra de Medio Oriente.

Desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el mes pasado desataron un conflicto regional, múltiples ofensivas atribuidas a facciones proiraníes han tenido como objetivo zonas donde se encuentran fuerzas extranjeras desplegadas como parte de una coalición internacional contra el yihadismo.

El integrante de las fuerzas armadas “murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak”, escribió Macron en X, y agregó que varios soldados también resultaron heridos. El mandatario no precisó quién estuvo detrás del ataque.

El Ejército francés había informado previamente que drones impactaron una base donde las tropas participaban en ejercicios de entrenamiento antiterrorista junto a fuerzas iraquíes.

El gobernador de Erbil indicó que el ataque involucró dos drones y alcanzó una base en Mala Qara, a unos 40 kilómetros (25 millas) de la capital regional.

El jueves, las Fuerzas Armadas francesas señalaron que seis personas habían resultado heridas en el ataque. No estaba claro si el soldado fallecido estaba incluido en ese número.

“La guerra en Irán no puede justificar este tipo de ataques”, afirmó Macron, quien calificó la ofensiva como “inaceptable”.

La muerte del militar se produce tras otro ataque con drones contra una base italiana en Erbil, dentro de un complejo militar que también alojaba tropas extranjeras.

En ese caso no se reportaron heridos, pero Italia anunció que retirará temporalmente a su personal militar de la base.

Soldados de varios países, entre ellos Italia y Francia, entrenan a miembros de las fuerzas de seguridad kurdas en el Kurdistán iraquí como parte de la coalición contra el yihadismo liderada por Washington.

“Su presencia en Irak forma parte del marco estricto de la lucha contra el terrorismo”, escribió Macron el viernes en referencia a los militares franceses que fueron atacados.

Macron ha insistido en que la postura de su país en la guerra de Medio Oriente es “estrictamente defensiva”.