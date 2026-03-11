El exsubsecretario de Defensa para el hemisferio occidental sobre posibles ataques terroristas en EEUU: “Eso va a suceder”

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de marzo, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al exsubsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña, sobre qué tan preparado se encuentra Estados Unidos para posibles ataques terroristas que puedan acontecer en dicho territorio, ante la guerra que se está llevando a cabo contra Irán y los recientes incidentes en la ciudad de Nueva York.

“Las poblaciones musulmanas son las que están creciendo más en Europa y Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que el 99% es gente que solo quiere trabajar y no van a causar ningún problema. Pero en ese entorno habrán esos que querrán expresarse de la manera en que lo haría un terrorista, expresiones violentas. Eso va a suceder en los Estados Unidos y me imagino que en Europa veremos algo parecido. Cuando se sueltan conflictos entre Estados Unidos y otros países musulmanes, este es uno de los posibles resultados. Esperemos que nuestras agencias de inteligencia tengan suficiente conocimiento de lo que está sucediendo”, dijo de la Peña.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.