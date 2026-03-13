EN VIVO | El CentCom confirma la muerte de cuatro de los seis tripulantes del avión de reabastecimiento estrellado en Irán y apunta a un accidente

Publicado por Israel Duro 13 de marzo, 2026

Donald Trump aseguró que era más importante para él evitar que Irán consiguiera armas nucleares que el precio del petróleo. Sin embargo, apenas unas horas después, el presidente estadounidense dio un controvertido paso para frenar la escalada del oro negro al levantar temporalmente las sanciones sobre Rusia para calmar a los mercados.

Una medida que, por el momento, no se ha dejado notar en las bolsas. El precio del crudo sigue por encima de los 100 dólares el barril y los parqués asiáticos cerraron en rojo ante los últimos acontecimientos del conflicto, que parecen alejar la posibilidad de un final rápido. Además, las amenazas de ambos bandos de atacar instalaciones energéticas fundamentales han aumentado aún más la tensión.

En las últimas horas, un soldado francés se convirtió en la primera víctima mortal de un militar europeo en la región desde el inicio de la guerra. Además, un avión estadounidense con seis personas a bordo se estrelló en Iraq mientras que el cruce de amenazas entre Trump y Mojtaba Jamenei subía decibelios.

05:50 am El CentCom confirma la muerte de cuatro de los seis tripulantes del avión de reabastecimiento estrellado en Irán y apunta a un accidente 11:10 13/03/2026 11:10 13/03/2026 "Cuatro de los seis miembros de la tripulación a bordo del avión fallecieron, mientras continúan las operaciones de rescate", informó en X el CENTCOM, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.



"Las circunstancias del incidente están siendo investigadas. Pero la pérdida del avión no se debe a fuego enemigo ni amigo", insistió el CENTCOM, aunque Irán atribuye el ataque a un grupo aliado.

05:10 am El petróleo continúa por encima de los $100 y arrastra a las bolsas 10:53 13/03/2026 10:53 13/03/2026 El precio del barril de Brent continúa por encima de los 100 dólares el barril, mientras que el coste del West Texas Internacional (WTI), seguía acercándose a esa barrera de nuevo, lo que llenó de rojo el cierre de las bolsas asiáticas y la apertura de las europeas.



El brent superó los 100 dólares por barril el jueves y continúa su inexorable subida, aumentado su coste un 2,04% hasta los 102,51 dólares el barril en la apertura de Europa. El WTI, su equivalente estadounidense, ganaba un 1,97% hasta los 97,62 dólares el barril.



En las primeras operaciones en Europa, la Bolsa de París cedía un 1,14%, Fráncfort un 1,08%, Londres un 0,76% y Milán un 1,07%.



Antes, el índice estrella Nikkei de Tokio cerró con una caída del 1,16%. En Seúl, el índice de referencia Kospi cedió un 1,72%. Taipéi perdió un 0,54% y el índice Hang Seng de Hong Kong cedió un 1,11% en las últimas operaciones.



Con los países del Golfo recortando la producción y los petroleros atrapados en esa zona, los precios de referencia del oro negro han subido entre un 40% y un 50% desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, lo que amenaza con frenar el crecimiento y avivar la inflación. Las últimas noticias sobre el conflicto no auguran un rápido enfriamiento en los precios.

04:58 am Irán ataca con fuerza a varios de sus vecinos 10:47 13/03/2026 10:47 13/03/2026 Varios países del Golfo denunciaron nuevos ataques desde Irán. Así, se ha informado de que dos personas perdieron la vida como consecuencia del impacto de un dron en una zona industrial en el norte de Omán, mientras que otros dos aviones no tripulados impactaron cerca de un yacimiento petrolífero en Irak.

​Arabia Saudí, por su parte, anunció que había interceptado 45 drones, alguno de ellos dirigidos contra el barrio diplomático de Riad. En Dubái, los restos de "una interceptación exitosa" golpearon la fachada de un edificio en el centro.

04:50 am Los Guardianes de la revolución iraníes advierten de que reprimirá "más fuerte" posibles movilizaciones contra el régimen 11:07 13/03/2026 11:07 13/03/2026 Los Guardianes de la Revolución iraníes advirtieron este viernes que cualquier nueva manifestación contra el poder se enfrentará a una respuesta "más fuerte" que en enero, cuando miles de personas murieron durante la represión de protestas antigubernamentales.



"Hoy, el enemigo, incapaz de alcanzar sus objetivos militares sobre el terreno, vuelve a intentar sembrar el terror y provocar disturbios", indicó el ejército ideológico iraní en un comunicado difundido por televisión.



Si hay nuevas movilizaciones, habrá "una respuesta aún más fuerte que la del 8 de enero", agregó la institución.

04:45 am Israel golpeó 200 objetivos iraníes en un solo día y reanuda los ataques en Teherán 10:45 13/03/2026 10:45 13/03/2026 El ejército israelí afirmó haber atacado más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán en un solo día.



Aviones de combate llevaron a cabo "20 ataques a gran escala" que tuvieron como objetivo "lanzamisiles balísticos, sistemas de defensa y centros de producción de armas", según la misma fuente.

​Además, las IDF anunciaron el lanzamiento de nuevos ataques en la mañana del viernes y se han reportado fuertes explosiones en Teherán.

04:28 am Israel y Hezbolá siguen el intercambio de fuego 10:35 13/03/2026 10:35 13/03/2026 Las Fuerzas de Defensa de Israel y el grupo terrorista Hezbolá continuaron intercambiando ataques durante el viernes. La aviación israelí volvió a atacar Beirut, mientras que los proxies de Irán en Líbano reconocieron la autoría de los disparos contra fuerzas del ejército israelí.

04:13 am Irán amenaza con "incendiar" y "destruir" instalaciones de gas y petróleo en la región si Trump ataca puertos o centros de producción iraníes 10:33 13/03/2026 10:33 13/03/2026 El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó con "incendiar" y "destruir" instalaciones petroleras y gasísticas en Oriente Medio en caso de un ataque contra los centros de producción y los puertos iraníes.