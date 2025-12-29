Un video viral sobre guarderías fantasma en Minnesota desata investigaciones federales y presión política sobre Tim Walz

Publicado por Diane Hernández 29 de diciembre, 2025

Un video viral publicado por el periodista independiente Nick Shirley ha desatado una tormenta política y mediática en Minnesota, al exponer lo que describe como posibles esquemas de fraude en centros de cuidado infantil que habrían recibido millones de dólares en fondos públicos sin mostrar actividad visible ni presencia de niños.

El material, de entre 42 y 45 minutos de duración, fue difundido el viernes en plataformas como X y YouTube, y superó rápidamente el millón de visualizaciones hacia el domingo por la noche, según cifras citadas por Fox News. En él, Shirley documenta visitas presenciales a varios centros de cuidado infantil autorizados en Minneapolis, algunos de los cuales aparecen cerrados o vacíos, pese a figurar como operativos en registros oficiales del estado.

El centro de Nicollet Avenue: símbolo de la controversia

Una de las escenas más difundidas del video muestra un centro ubicado en Nicollet Avenue, cuyo letrero exhibe un error ortográfico visible: "Centro de Aprendizaje de Calidad". Aunque el detalle ha sido objeto de burlas y críticas en redes sociales, el foco principal está en lo que el video no muestra niños, personal activo ni actividad educativa.

Según los registros citados por Shirley en el video, este centro tendría capacidad para al menos 99 niños y habría canalizado aproximadamente 4 millones de dólares en fondos estatales. Sin embargo, durante la visita grabada no se observa operación alguna. En otro momento del reportaje, Shirley afirma haber sido expulsado de una de las instalaciones por presunta invasión.

Reacción política inmediata y llamados a rendición de cuentas

La difusión del video generó una rápida reacción de figuras conservadoras a nivel nacional. El representante republicano por Nueva York, Mike Lawler, exigió públicamente responsabilidades al gobernador de Minnesota, Tim Walz.

"Hay que arrestar y procesar a la gente, y el gobernador de Minnesota debe rendir cuentas", escribió Lawler en X, pidiendo además que el Congreso convoque audiencias inmediatas.

El debate fue amplificado por figuras de alto perfil como el vicepresidente JD Vance, Donald Trump Jr. y el empresario Elon Musk, quien advirtió sobre una supuesta explotación sistemática de programas de asistencia social con fines políticos. La Casa Blanca también republicó un mensaje de la secretaria de Educación, Linda McMahon, calificando el caso como un "fracaso impresionante" bajo la supervisión de Walz.

Respuesta del gobernador Walz: investigaciones en curso y auditorías

Ante la creciente presión, la oficina del gobernador Tim Walz respondió a Fox News a través de un portavoz, negando inacción y señalando que el mandatario ha trabajado durante años para combatir el fraude en programas estatales.

Según esa versión oficial:

Se contrató una empresa externa para auditar programas de alto riesgo .

. Se cerró por completo el programa de Servicios de Estabilización de Vivienda.

de Servicios de Estabilización de Vivienda. Se nombró a un nuevo director estatal de integridad de programas.

de programas. Se abrieron investigaciones sobre varias de las instalaciones señaladas, una de las cuales ya estaba cerrada antes del video.

Walz, quien compareció en junio ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, ha solicitado además mayor autoridad legislativa para endurecer los controles, de acuerdo con su portavoz.

El FBI interviene y se amplía la dimensión del caso Kash Patel,

​

​Investigadores federales citados por Fox News sostienen que hasta la mitad de los 18 mil millones de dólares otorgados a Minnesota desde 2018 podrían haber sido objeto de fraude, lo que implicaría pérdidas potenciales de hasta 9 mil millones de dólares. Hasta el momento:

​

​86 personas han sido acusadas formalmente.

​59 ya han sido condenadas.

comunidad somalí de Minnesota, un punto que ha generado tensiones adicionales y advertencias sobre la necesidad de evitar generalizaciones o estigmatización. Las autoridades señalan que una proporción significativa de los acusados pertenece a la, un punto que ha generado tensiones adicionales y advertencias sobre la necesidad de evitar generalizaciones o estigmatización. El alcance del escándalo se amplió cuando el director del FBI anunció el envío de personal adicional y recursos de investigación a Minnesota , como parte de un esfuerzo para "desmantelar esquemas de fraude a gran escala que explotan programas federales".​Investigadores federales citados porsostienen que hasta, lo que implicaría pérdidas potenciales de hasta 9 mil millones de dólares. Hasta el momento:

Un escándalo en evolución

El caso se inscribe en un contexto más amplio de acusaciones históricas de fraude en programas de servicios sociales en Minnesota, algunos de ellos vinculados previamente a ayudas internacionales, incluido un controvertido esquema de apoyo relacionado con Somalia.

Por ahora, no existe una conclusión judicial definitiva sobre los centros mostrados en el video, pero la combinación de presión política, investigaciones federales y atención mediática ha colocado a la administración de Tim Walz bajo uno de los mayores escrutinios de su mandato.