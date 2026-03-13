Lo nunca visto: 'SGA' rompe el récord de más juegos consecutivos anotando más de 20 puntos

Shai Gilgeous-Alexander, tras batir el récord de más partidos consecutivos anotando más de 20 puntos AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 13 de marzo, 2026

El MVP de la pasada temporada, Shai Gilgeous-Alexander, volvió a asombrar al planeta basket con un asombroso récord. La estrella de los Oklahoma City Thunder superó la marca establecida por el legendario Wilt Chamberlain de más juegos consecutivos disputados anotando más de 20 puntos.

Este jueves, durante la reñida batalla vivida en el Paycom Center de Oklahoma City entre los Thunder y los Boston Celtics —que terminó con victoria para los locales (104-102)—, el base canadiense cerró su cuenta personal con 35 puntos.

Un registro con el que estableció este nuevo récord en la mejor liga de baloncesto del mundo.

"Todos los récords y logros son fantásticos, pero no importan si no ganas; eso era lo único que tenía en mente", dijo SGA al término del juego. "Habría cambiado el récord por la victoria cualquier día de la semana. Me alegra que hayamos ganado y que, además, yo haya conseguido el récord".

Chamberlain estableció su récord entre octubre de 1961 y enero de 1963, promediando una cifra estratosférica de 49,2 puntos por partido, según AFP. Por su parte, desde que el 1 de noviembre de 2024 comenzó su racha, Gilgeous-Alexander ha promediado 32,5 puntos.

Al margen de los 35 puntos, frente a los Celtics, el base canadiense sumó nueve asistencias, seis rebotes, tres tapones y dos robos de balón.