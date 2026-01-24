Publicado por Joaquín Núñez 23 de enero, 2026

La Administración Trump canceló préstamos a energía verde por 30.000 millones de dólares. Además, la Oficina de Financiamiento del Dominio Energético (EDF) del Departamento de Energía señaló que está revisando otros préstamos por 53.000 millones, los cuales habían sido otorgados durante la gestión de Joe Biden.

La política está en línea con la agenda implementada por el secretario de Energía, Chris Wright, desde enero del 2025. Hasta octubre del 2025, la agencia había frenado unos 223 proyectos después de una "revisión exhaustiva e individualizada".

“Durante el último año, el Departamento de Energía revisó individualmente toda nuestra cartera de préstamos para garantizar la inversión responsable del dinero de los contribuyentes”, expresó el secretario de Energía, Chris Wright, a través de un comunicado.

“Descubrimos que en los últimos meses de la Administración Biden se gastaron más dólares de los que se habían desembolsado en más de quince años en la Oficina de Programas de Préstamos. El presidente Trump prometió proteger el dinero de los contribuyentes y ampliar el suministro de energía asequible, confiable y segura de Estados Unidos. Gracias a la reducción de impuestos para las familias trabajadoras, la recién reestructurada financiación de la dominancia energética está desempeñando un papel clave en el cumplimiento de esa misión”, añadió.

A su vez, desde la EDF precisaron que ya eliminaron alrededor de 9.500 millones de dólares en proyectos eólicos y solares, reemplazándolos por inversiones “en mejoras de gas natural y energía nuclear que proporcionan energía más asequible y fiable a la población estadounidense”.

Desde el Departamento de Energía señalaron que tienen la capacidad para ofrecer 289.000 millones en préstamos, aunque están priorizando proyectos relacionados con la energía nuclear, el carbón, el petróleo, el gas, los minerales, la energía geotérmica, las actualizaciones de la red eléctrica, la manufactura y el transporte.

Por ejemplo, el DOE anunció en noviembre una inversión de 100 millones de dólares para ayudar a las centrales de carbón.

Para llevar adelante este proyecto, el DOE lanzó un Notice of Funding Opportunity (NOFO). Se trata de una convocatoria oficial que empresas, gobiernos locales y otras instituciones soliciten dinero público para un propósito específico. En este caso, el objetivo final es modernizar y hacer más eficientes plantas de carbón.

A diferencia de una licitación, un NOFO entrega dinero público a terceros para que desarrollen un proyecto que el Gobierno considera de interés público.