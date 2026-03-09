Live Nation y Ticketmaster alcanzan un acuerdo con el DOJ para cerrar el histórico caso antimonopolio

Publicado por Diane Hernández 9 de marzo, 2026

La empresa de entretenimiento en vivo Live Nation alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) para resolver el caso antimonopolio que enfrentaba por presunto control ilegal del mercado de conciertos y venta de entradas en el país.

El pacto se produjo menos de una semana después de iniciado el juicio en un tribunal federal de Manhattan, según reportes de medios estadounidenses.

De acuerdo con información publicada por Politico y citada por Fox Business, el acuerdo contempla que Live Nation pague aproximadamente 200 millones de dólares en compensaciones a los estados que participaron en la demanda.

Un litigio que se arrastra desde 2024

El litigio se originó en mayo de 2024, cuando el DOJ y 40 fiscales generales estatales demandaron a la compañía y a su filial Ticketmaster, acusándolas de mantener un monopolio ilegal en la industria de los eventos en vivo. Las autoridades argumentaron que el grupo utilizó su dominio en la promoción de conciertos, la gestión de recintos y la venta de boletos para limitar la competencia y obligar a los locales a firmar contratos de exclusividad.

Como parte del acuerdo, Ticketmaster deberá abrir partes de su plataforma tecnológica a competidores, permitiendo que otras empresas de venta de entradas publiquen boletos directamente utilizando su infraestructura. Entre las compañías que podrían beneficiarse de esta medida se encuentran SeatGeek y Eventbrite.

El pacto también introduce límites a los contratos de exclusividad que Ticketmaster ha utilizado históricamente con recintos para asegurar la venta exclusiva de entradas. Según el acuerdo, estos contratos se reducirán a un máximo de cuatro años y permitirán que los recintos asignen una parte de sus boletos a plataformas competidoras.

La empresa controla alrededor del 78% de los principales anfiteatros del país

Otro punto relevante se refiere al control de Live Nation sobre los anfiteatros en Estados Unidos. El Gobierno sostuvo durante el proceso que la empresa controla alrededor del 78% de los principales anfiteatros del país, lo que le otorga una influencia significativa en la industria. Como parte de la resolución, la compañía deberá vender más de 10 anfiteatros, fomentar la creación de recintos operados de forma independiente y reducir su dominio en el ecosistema de la música en vivo.

Además, el acuerdo establece límites a las comisiones por servicio cobradas por Ticketmaster en sus anfiteatros, que no podrán superar el 15% del precio del boleto, de acuerdo con el reporte de los medios.

El juicio había comenzado recientemente con la conformación de un jurado de 12 personas y el inicio de las declaraciones de testigos, pero el acuerdo pone fin anticipadamente al proceso judicial. Hasta el momento, Live Nation no ha respondido públicamente a las solicitudes de comentarios sobre el pacto.