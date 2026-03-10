Suiza rechaza de manera contundente aumentar los fondos para políticas climáticas

Publicado por Williams Perdomo 10 de marzo, 2026

Los votantes suizos rechazaron el domingo una propuesta para crear un fondo climático multimillonario destinado a impulsar la transición energética. La propuesta tuvo un rechazo contundente.

El voto en contra fue del 70,7% según los resultados oficiales en un referéndum que tuvo una participación del 55,5%. Según el sistema de democracia directa de Suiza, se necesitan 100.000 firmas para someter prácticamente cualquier tema a votación popular.

Esto da a los votantes voz y voto sobre una amplia gama de temas cada pocos meses a nivel nacional, regional y local.

Según la iniciativa lanzada por el Partido Socialdemócrata y los Verdes, el país habría gastado entre el 0,5 y el 1,0% del PIB anual de Suiza (entre 4.000 y 8.000 millones de francos suizos, o 5.000 y 10.000 millones de dólares) en la agenda climática.

La idea era acercar al país a su objetivo de "neutralidad de carbono" para 2050.

El Gobierno también en contra Tanto el Ejecutivo suizo como el Legislativo habían instado a los votantes a rechazar la iniciativa, argumentando que sería demasiado costosa.



Señalaron que el país ya gasta alrededor de 2.000 millones de francos al año -de un presupuesto de alrededor de 90.000 millones de francos- en la agenda climática.

En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente, Albert Rösti, sostuvo que "los votantes han confirmado hoy la actual política energética y medioambiental de Suiza". Rösti mencionó cuatro leyes aprobadas en los últimos meses y años: la Ley de Clima e Innovación, la Ley para un Suministro Eléctrico Seguro con Energías Renovables, la Ley de CO2 revisada y las enmiendas a la Ley de Protección Ambiental. "Estas leyes deben implementarse ahora de forma coherente", afirmó Rösti en unas declaraciones recogidas por Swissinfo.ch.