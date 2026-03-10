Canadá: disparan contra el consulado de EEUU en Toronto

Consulado de EEUU en Toronto tras ser blanco de un tiroteo. Marzo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro BañosCarlos Dominguez 10 de marzo, 2026

El consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá, fue objeto de un tiroteo este martes por la mañana, un incidente que provocó un amplio despliegue policial en la zona.

No se reportan heridos ni daños graves al edificio más allá de los impactos superficiales.

La Policía de Toronto indicó en un comunicado que el tiroteo se produjo en torno a las 5:29 a.m., hora local. Los agentes respondieron tras recibir un aviso sobre disparos en las inmediaciones del consulado, situado en el centro de la ciudad, cerca de University Avenue y Queen Street West.

Por ahora no hay información sobre posibles sospechosos y la investigación continúa, con calles cerradas en la zona y una presencia policial activa.

Un acto de "intimidación" contra EEUU

El premier de Ontario, Doug Ford, condenó el incidente en X como "un acto absolutamente inaceptable de violencia e intimidación dirigido a nuestros amigos y vecinos estadounidenses".

"En todos los niveles de Gobierno y en todo Canadá, es necesario dejar claro que no se tolerará en absoluto este tipo de comportamiento intimidatorio y peligroso, y que haremos todo lo necesario para procesar y castigar a los responsables con el máximo rigor que permita la ley", añadió.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, condenó enérgicamente el ataque. En un mensaje publicado en X, calificó el tiroteo como "absolutamente inaceptable" y subrayó que Canadá no tolerará "la intimidación ni la violencia de ningún tipo". También destacó su alivio de que no hubiera heridos y agradeció la rápida actuación de la Policía de Toronto.

El líder conservador Pierre Poilievre también se pronunció sobre el incidente, calificándolo de "inaceptable".

"Los conservadores condenan al delincuente que disparó contra el Consulado de Estados Unidos. La violencia política es inaceptable y está mal", declaró en X.

La semana pasada, un grupo de manifestantes se reunió a las puertas del consulado para protestar contra la actuación de EEUU en el conflicto en Oriente Medio.