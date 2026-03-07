Trump recibió en la Base Dover los cuerpos de cinco militares caídos durante la 'Operación Furia Épica'

Publicado por Joaquín Núñez 7 de marzo, 2026

Donald Trump recibió los cuerpos de cinco militares estadounidenses que perdieron la vida durante la guerra con Irán. El presidente encabezó el evento en la Base de la Fuerza Aérea de Dover en el condado de Kent, Delaware, desde donde sus restos partirán rumbo al lugar de su descanso final.

A este acto oficial se lo conoce como 'traslado digno' y consiste en que un equipo militar baje los féretros cubiertos con la bandera estadounidense desde el avión y los coloque en un vehículo funerario antes de su identificación y traslado. Sin embargo, la presencia del comandante en jefe, en este caso Trump, no es obligatoria.

Entre 1991 y 2009, el Pentágono prohibió la cobertura mediática de estas transferencias para proteger la privacidad de las familias. No obstante, esta política cambió en 2009 bajo la Administración Obama, permitiendo que los medios cubran el acto si las familias dan el visto bueno.

El presidente estuvo acompañado por la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la jefa de gabinete, Susie Wiles; la fiscal general, Pam Bondi; y el enviado especial Steve Witkoff, entre otros altos cargos militares y funcionarios.

Los cuerpos que arribaron a Base de la Fuerza Aérea de Dover fueron los siguientes: el mayor Jeffery O'Brien, de 45 años; el capitán Cody Khork, de 35 años; la sargento primera Nicole Amor, de 39 años; el sargento primero Noah Tietjens, de 42 años; y el sargento Declan Coady, de 20 años. En adición, se cree que el suboficial jefe Robert Marzan, de 54 años, también perdió la vida.

Trump también recibió a las familias de los militares caídos, quienes murieron en Puerto Shuaiba, Kuwait, mientras apoyaban la 'Operación Furia Épica'. Estaban asignados en el 103° Comando de Sustentabilidad de Des Moines, Iowa, que se encarga de proporcionar alimentos, combustible, agua y municiones, y transporta equipos y suministros.

Un día antes de la llegada de los cuerpos, el secretario Hegseth publicó un mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que "estos valientes guerreros lo dieron todo al servicio de nuestro país".

"Nuestros militares tienen una responsabilidad y un deber que la mayoría de los civiles nunca podrán comprender. Saben que puede llegar el día en que se les pida que arriesguen su vida en defensa de su país. Como secretario de Guerra, mantengo un espíritu inquebrantable para honrar su memoria y la determinación que encarnaban", escribió el secretario de Guerra.

"A sus familias, seres queridos y compañeros de armas: los llevamos en nuestras oraciones y les prometemos nuestro apoyo inquebrantable. Sus muertes no serán en vano. Los honraremos con acciones. (...) Dios bendiga a nuestros combatientes, a sus familias y a los Estados Unidos de América", añadió.