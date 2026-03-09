Los atacantes de Nueva York, inspirados en ISIS, pretendían un ataque más mortífero que el de la Maratón de Boston

Publicado por Williams Perdomo 9 de marzo, 2026

Dos detenidos por lanzar una bomba de clavos cerca de una protesta en Nueva York el sábado fueron acusados formalmente este lunes de delitos terroristas. La información se conoció luego de que declararon a la policía que estaban alineados con el grupo Estado Islámico.

Los dos acusados, ciudadanos estadounidenses, se encuentran detenidos tras haber participado en el lanzamiento de un artefacto cargado con peróxido de acetona (TATP) que contenía clavos.

Los acusados también declararon que querían llevar a cabo un ataque más grande que el atentado de la maratón de Boston.

"Los acusados intentaron conscientemente proporcionar apoyo material o recursos, según se define ese término en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 2339A(b), incluidos personal —es decir, ellos mismos— y servicios, a una organización terrorista extranjera, a saber, el Estado Islámico de Irak y al-Sham (“ISIS”), que ha sido designada por el secretario de Estado de los Estados Unidos como organización terrorista extranjera", detalla la acusación federal.

Uno de los detenidos, identificado como Emir Balat, es el presunto responsable haber lanzado el artefacto el sábado cerca de una protesta encabezada por un influencer en contra de que los musulmanes puedan rezar en espacios públicos de la ciudad.

La otra persona fue identificada como Ibrahim Kayumi.

Según el documento de acusación, los hombres "hicieron referencia a ISIS en declaraciones grabadas después del arresto... Más específicamente, Balat escribió en un trozo de papel que juró lealtad al Estado Islámico".