Trump dice que el alza del petróleo vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

Publicado por Sabrina Martin 8 de marzo, 2026

El presidente de Donald Trump afirmó este domingo que el incremento reciente en los precios del petróleo es un costo temporal que vale la pena asumir si conduce a la eliminación de la amenaza nuclear de Irán.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario sostuvo que el alza en el precio del crudo es una consecuencia a corto plazo del conflicto y que los costos energéticos deberían bajar una vez que concluya la operación militar estadounidense.

“Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar para EEUU y para el mundo en términos de seguridad y paz”, escribió Trump. En la misma publicación agregó que “solo los tontos pensarían diferente”.

El mercado reacciona al conflicto

Las declaraciones del presidente se produjeron en medio de un aumento del petróleo en los mercados internacionales. El barril de crudo Brent superó los 100 dólares el domingo, prolongando una tendencia alcista registrada durante la última semana.

El movimiento del mercado coincide con la escalada militar tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el liderazgo del régimen iraní.

De acuerdo con los datos de los mercados energéticos, los futuros del petróleo se negociaban la noche del domingo alrededor de 106,66 dólares por barril. La cifra representa un aumento cercano al 59 % frente a los 67 dólares registrados el 27 de febrero, un día antes de la muerte de Jamenei.