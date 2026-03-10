Trump nombra a Erika Kirk como miembro de la junta de la Academia de la Fuerza Aérea
La viuda del activista conservador Charlie Kirk, ocupará el puesto que anteriormente tenía su esposo.
El presidente Donald Trump nombró a Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, como integrante de la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el puesto que anteriormente ocupaba su esposo.
En un comunicado, la portavoz presidencial Olivia Wales afirmó que Charlie Kirk sirvió con orgullo en la junta y que su labor inspiró tanto a futuros miembros de las Fuerzas Armadas como a seguidores en todo el mundo. Según la portavoz, Erika Kirk continuará ese legado y defenderá a la fuerza aérea estadounidense.
La función de la Junta de Visitantes
La Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está compuesta por 16 integrantes. Su misión consiste en asesorar al secretario de Defensa con recomendaciones sobre posibles cambios en la academia.
Además, el organismo elabora un informe anual en el que evalúa distintos aspectos de la institución, entre ellos la moral de los cadetes, la situación financiera y el desempeño académico.
Entre los miembros actuales figuran el senador Markwayne Mullin, a quien Trump eligió recientemente como su candidato para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. También forman parte de la junta los senadores Tommy Tuberville, Kevin Cramer, Ted Budd y John Hickenlooper, entre otros.
El presidente de la junta, el representante August Pfluger, señaló a la afiliada de NBC KOAA que había recomendado el nombramiento de Erika Kirk meses atrás y afirmó que espera trabajar con ella para continuar la labor que realizaba su esposo.
El legado de Charlie Kirk
Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, fue nombrado miembro de la junta en marzo de 2025 y asistió a una reunión celebrada en agosto de ese año.
El activista murió el 10 de septiembre tras ser asesinado en el campus de la Utah Valley University. Tenía 31 años y era una figura influyente dentro del movimiento conservador, especialmente por su trabajo en universidades a través de Turning Point USA.
Mientras formó parte de la junta, Charlie Kirk criticó los retrasos en la construcción de la capilla de la academia y defendió que la institución reforzara entre los cadetes la idea de lo que distingue a Estados Unidos como nación.
Tras su fallecimiento, Erika Kirk asumió como directora ejecutiva de Turning Point USA. Ahora, con su incorporación a la Junta de Visitantes, pasará a ocupar el mismo puesto que había desempeñado su esposo.