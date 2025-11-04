El Departamento de Energía impulsa una iniciativa de 100 millones de dólares para modernizar las centrales de carbón

Publicado por Joaquín Núñez 3 de noviembre, 2025

El Departamento de Energía (DOE) anunció una inversión de 100 millones de dólares para ayudar a las centrales de carbón. Según precisó la agencia que dirige Chris Wright en un comunicado, este dinero buscará garantizar “que el país disponga de la energía fiable y asequible que necesita”.

En concreto, la medida destinará fondos para renovar y modernizar las centrales eléctricas de carbón existentes.

Para llevar adelante este proyecto, el DOE lanzó un Notice of Funding Opportunity (NOFO). Se trata de una convocatoria oficial que empresas, gobiernos locales y otras instituciones soliciten dinero público para un propósito específico. En este caso, el objetivo final es modernizar y hacer más eficientes plantas de carbón.

A diferencia de una licitación, un NOFO entrega de dinero público a terceros para que desarrollen un proyecto que el Gobierno considera de interés público.

Una vez se asignan los proyectos, el Gobierno suele financiar un 70% y la empresa o institución beneficiaria el otro 30%, aunque depende del caso.

“Durante años, las administraciones de Biden y Obama atacaron sin descanso a la industria del carbón y a los trabajadores estadounidenses, lo que provocó el cierre de centrales eléctricas fiables y un aumento de los costos de la electricidad”, expresó el secretario de Energía, Chris Wright.

“Afortunadamente, el presidente Donald Trump ha puesto fin a la guerra contra el carbón estadounidense y está restableciendo políticas energéticas sensatas que dan prioridad a los estadounidenses. Estos proyectos contribuirán a mantener en funcionamiento las centrales térmicas de carbón de Estados Unidos y garantizarán que el país disponga de la energía fiable y asequible que necesita para mantener las luces encendidas e impulsar nuestro futuro”, añadió.

Según el anuncio del Departamento de Energía, están buscando iniciativas relacionadas con alguno de estos tres tópicos:

Desarrollo, ingeniería e implementación de sistemas avanzados de gestión de aguas residuales capaces de recuperar agua de forma rentable y obtener otros subproductos de valor añadido a partir de corrientes de aguas residuales.

Ingeniería, diseño e implementación de sistemas de modernización que permiten el cambio de combustible entre carbón y gas natural sin comprometer parámetros operativos críticos.