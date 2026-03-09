Trump: la guerra con Irán está "prácticamente terminada"

Publicado por Joaquín Núñez 9 de marzo, 2026

Donald Trump cree que la guerra con Irán puede terminar antes de lo previsto. Según CBS News, el presidente considera que el conflicto con el país persa está "prácticamente terminado", debido a que Estados Unidos e Israel lograron debilitar los sistemas de defensa iraníes.

De acuerdo con el citado medio, la Casa Blanca cree que se ha adelantado "mucho" a su plazo de cuatro a cinco semanas que habían estimado inicialmente.

"Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea", afirmó el presidente según la corresponsal de CBS News en la Casa Blanca, Weijia Jiang, quien publicó estos detalles en su cuenta de X.

A su vez, Jiang le preguntó al presidente si tenía algún mensaje para el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, a lo que respondió lo siguiente: "No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto". A su vez, remarcó que ya tiene una opción viable para sustituir a Alí Jamenei, sin dar más detalles al respecto.

¿Qué tan dañadas están las defensas de Irán?

En las declaraciones citadas por la corresponsal de CBS News, el presidente se apoya en una destrucción casi total de su "armada y fuerza aérea". Desde el inicio del conflicto, las fuerzas estadounidenses e israelíes han priorizado neutralizar los sistemas de defensa antiaérea de Irán, para permitir ataques más profundos dentro del país.

Según estimaciones militares y de inteligencia difundidas en medios internacionales, una parte significativa de los sistemas de defensa aérea iraníes habría sido destruida o inutilizada durante las primeras fases del conflicto.

Por ejemplo, según declaró recientemente el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, se ha destruido el "80% de los sistemas de defensa aérea" de Irán. De esta manera, se logró una "superioridad aérea casi total sobre los cielos de Irán".

Por ejemplo, durante los primeros días del conflicto, Estados Unidos solo utilizó bombarderos B-2 Spirit, unos aviones muy difíciles de detectar por los radares. Posteriormente, comenzaron a utilizar aviones menos avanzados tecnológicamente, como los B-52 Stratofortress, que comenzaron a utilizarse en 1955. Esto evidencia que Estados Unidos e Israel confían en su supremacía aérea en Irán.

"Gracias a esto y a la información de inteligencia de alta calidad, estamos atacando los misiles balísticos que suponen una amenaza directa para los ciudadanos del Estado de Israel. Hemos neutralizado y destruido más del 60 % de los lanzamisiles balísticos, un logro muy significativo que reduce los daños en el frente interno y salva muchas vidas. Cada misil es letal, insisto en que la amenaza aún no ha desaparecido y sigue representando un peligro", añadió Zamir.

Además, la campaña también incluyó ataques contra infraestructura militar más amplia, como instalaciones de la Guardia Revolucionaria, depósitos logísticos y activos navales.