El secretario de Energía explica la estrategia de EEUU sobre los recursos venezolanos

Publicado por Virginia Martínez 16 de enero, 2026

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, busca cerrar en las próximas semanas acuerdos de petróleo y minerales críticos con Venezuela, antes de un viaje previsto a Caracas. Así lo señaló en una entrevista con Axios, en la que explicó que estos entendimientos podrían asegurar a Estados Unidos acceso a recursos estratégicos, al tiempo que contribuirían a la recuperación de la economía venezolana, gravemente deteriorada.

De acuerdo con Wright, la expectativa es que, con mayor estabilidad y apoyo comercial estadounidense, Venezuela pueda incrementar de forma significativa su producción.

"Nuestra esperanza es que más adelante este año, con algo de estabilidad con Venezuela, con ayuda estadounidense, ayuda comercial — sin dinero de nuestro Gobierno, sin subvenciones — pero consiguiendo un entorno empresarial más estable, veamos un crecimiento de la producción en Venezuela que aumentará drásticamente", dijo Wright a Axios.

Una estrategia que va más allá del petróleo

Wright dejó claro que el enfoque de la Administración Trump no se limita al ámbito energético. Para Washington, la relación con Venezuela forma parte de una estrategia más amplia enfocada en “orientar el comportamiento de Venezuela en una dirección positiva".

Entre las prioridades mencionadas se encuentran frenar el narcotráfico, detener el secuestro de ciudadanos estadounidenses, combatir a las bandas criminales y la corrupción, y enfrentar la presencia de redes vinculadas a Hezbolá en el hemisferio occidental. El funcionario subrayó que la política estadounidense busca resultados concretos en materia de seguridad y estabilidad regional.

Un Gobierno funcional como prioridad inmediata

La Administración Trump ha dejado claro que, en el corto plazo, su foco es respaldar un Gobierno venezolano funcional, sostenido por exportaciones de petróleo y minerales, como parte de un proceso más amplio orientado a una transición hacia la democracia. En ese contexto, Estados Unidos apoya a la presidente interina Delcy Rodríguez.

Como parte de esta línea de cooperación, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el viernes con Rodríguez en Venezuela para subrayar la colaboración con Estados Unidos.