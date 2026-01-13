Los Clinton se niegan a declarar en la investigación de Epstein en el Congreso, Comer presentará cargos por desacato

Publicado por Just The News | Natalia Mittelstadt 13 de enero, 2026

Después de que los Clinton se negaran el martes a testificar en la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el difunto agresor sexual Jeffrey Epstein, el presidente del comité, James Comer, dijo que presentaría cargos por desacato.

El ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton dijeron en una carta publicada en X que no tienen previsto comparecer en las declaraciones que tenían programadas para esta semana.

"Cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o tenido suficiente y está dispuesta a luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias", escribieron los Clinton en una carta de 8 páginas. "Para nosotros, ahora es ese momento".

Los abogados de los Clinton también enviaron a Comer una carta en la que confirman que impugnan la legalidad de las citaciones, informó Fox News.

"[L]as citaciones emitidas contra el presidente y la secretaria Clinton son inválidas y legalmente inaplicables. Teniendo en cuenta estos defectos, confiamos en que se comprometerán de buena fe a desescalar esta disputa", reza la carta.

Comer dijo el martes por la mañana: "La próxima semana presentaremos una moción en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes... para declarar a Bill Clinton en desacato al Congreso".

