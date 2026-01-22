Comité de Supervisión de la Cámara declara en desacato a Bill y Hillary Clinton por desobedecer citaciones del Congreso
Las resoluciones se aprobaron tras concluir que los citados desafiaron citaciones legales en la investigación sobre Jeffrey Epstein
El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes votó este martes, de manera bipartidista, para declarar en desacato al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, tras concluir que ambos desafiaron citaciones legales debidamente emitidas por el Congreso.
Las resoluciones fueron aprobadas luego de que el Comité determinara que los Clinton se negaron a comparecer pese a estar legalmente obligados a hacerlo, en el marco de una investigación relacionada con los crímenes perpetrados por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Las citaciones habían sido aprobadas por unanimidad y emitidas más de cinco meses antes de la votación.
“Nadie está por encima de la ley”
El presidente del Comité, James Comer, republicano por Kentucky, afirmó que la votación envía un mensaje claro sobre la obligación de cumplir con las citaciones del Congreso, independientemente del cargo o trayectoria de las personas citadas.
Según explicó, el Comité sostuvo negociaciones de buena fe para facilitar la comparecencia de Bill y Hillary Clinton, pero dichas gestiones no lograron que ninguno de los dos se presentara ante el Congreso en las fechas fijadas.
“Nadie está por encima de la ley (...)Los Clinton estaban legalmente obligados a comparecer y, en su lugar, respondieron a nuestras negociaciones de buena fe con desafío, retraso y obstrucción”, comentó Comer.
Política
Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, testificará ante el Congreso el 9 de febrero
Víctor Mendoza
Cómo se originaron las citaciones
El objetivo era obtener testimonios relacionados con la investigación del Comité sobre los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Tras esa votación, el 5 de agosto de 2025, el presidente del Comité emitió formalmente las citaciones.
La citación al expresidente Bill Clinton
La declaración del expresidente Bill Clinton fue solicitada inicialmente para el 14 de octubre de 2025 y posteriormente reprogramada para el 17 de diciembre. Clinton declinó esa fecha, citando la necesidad de asistir a un funeral.
El Comité indicó que estaba dispuesto a acomodar su comparecencia si proponía fechas concretas en enero. Al no recibir una propuesta, se emitió una nueva citación con la comparecencia fijada para el 13 de enero de 2026, fecha en la que el expresidente no se presentó.
Just The News
Los Clinton se niegan a declarar en la investigación de Epstein en el Congreso, Comer presentará cargos por desacato
Just The News | Natalia Mittelstadt
La citación a la exsecretaria Hillary Clinton
La declaración de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton estaba prevista inicialmente para el 9 de octubre de 2025 y fue trasladada luego al 18 de diciembre. Ella también declinó esa fecha, alegando la asistencia a un funeral.
El Comité señaló que aceptaría reprogramar la comparecencia si se proponían fechas específicas en enero. Tras rechazar esa opción, se emitió una nueva citación con fecha fijada para el 14 de enero de 2026, a la cual Hillary Clinton no compareció.
El siguiente paso tras el desacato aprobado
Con la aprobación bipartidista de las resoluciones en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, el caso avanza ahora a la Cámara de Representantes en pleno, que deberá decidir cómo proceder tras la declaración de desacato aprobada en comisión.