Comité de Supervisión de la Cámara declara en desacato a Bill y Hillary Clinton por desobedecer citaciones del Congreso

El expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos Hillary Clinton. AFP.

Publicado por Sabrina Martin 21 de enero, 2026

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes votó este martes, de manera bipartidista, para declarar en desacato al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, tras concluir que ambos desafiaron citaciones legales debidamente emitidas por el Congreso.

Las resoluciones fueron aprobadas luego de que el Comité determinara que los Clinton se negaron a comparecer pese a estar legalmente obligados a hacerlo, en el marco de una investigación relacionada con los crímenes perpetrados por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Las citaciones habían sido aprobadas por unanimidad y emitidas más de cinco meses antes de la votación.

“Nadie está por encima de la ley”

El presidente del Comité, James Comer, republicano por Kentucky, afirmó que la votación envía un mensaje claro sobre la obligación de cumplir con las citaciones del Congreso, independientemente del cargo o trayectoria de las personas citadas.

Según explicó, el Comité sostuvo negociaciones de buena fe para facilitar la comparecencia de Bill y Hillary Clinton, pero dichas gestiones no lograron que ninguno de los dos se presentara ante el Congreso en las fechas fijadas.

“Nadie está por encima de la ley (...)Los Clinton estaban legalmente obligados a comparecer y, en su lugar, respondieron a nuestras negociaciones de buena fe con desafío, retraso y obstrucción”, comentó Comer.

Cómo se originaron las citaciones El proceso se inició el 23 de julio de 2025, cuando republicanos y demócratas del Subcomité Federal de Aplicación de la Ley aprobaron por unanimidad, una moción para emitir citaciones a 10 personas, entre ellas el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

El objetivo era obtener testimonios relacionados con la investigación del Comité sobre los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Tras esa votación, el 5 de agosto de 2025, el presidente del Comité emitió formalmente las citaciones.



La citación al expresidente Bill Clinton

La declaración del expresidente Bill Clinton fue solicitada inicialmente para el 14 de octubre de 2025 y posteriormente reprogramada para el 17 de diciembre. Clinton declinó esa fecha, citando la necesidad de asistir a un funeral.

El Comité indicó que estaba dispuesto a acomodar su comparecencia si proponía fechas concretas en enero. Al no recibir una propuesta, se emitió una nueva citación con la comparecencia fijada para el 13 de enero de 2026, fecha en la que el expresidente no se presentó.

La citación a la exsecretaria Hillary Clinton

La declaración de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton estaba prevista inicialmente para el 9 de octubre de 2025 y fue trasladada luego al 18 de diciembre. Ella también declinó esa fecha, alegando la asistencia a un funeral.

El Comité señaló que aceptaría reprogramar la comparecencia si se proponían fechas específicas en enero. Tras rechazar esa opción, se emitió una nueva citación con fecha fijada para el 14 de enero de 2026, a la cual Hillary Clinton no compareció.

El siguiente paso tras el desacato aprobado

Con la aprobación bipartidista de las resoluciones en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, el caso avanza ahora a la Cámara de Representantes en pleno, que deberá decidir cómo proceder tras la declaración de desacato aprobada en comisión.