Los estadounidenses todavía no entienden a Trump: esto dicen las encuestas sobre la adquisición de Groenlandia

Publicado por Joaquín Núñez 21 de enero, 2026

Donald Trump insiste en la adquisición de Groenlandia. Así lo hizo saber durante su discurso en el Foro Económico Mundial, donde señaló la necesidad estratégica y geopolítica de los Estados Unidos de tener la denominada isla más grande del mundo. Además, el presidente remarcó que este movimiento sería para “garantizar la seguridad nacional y la estabilidad internacional”. Sin embargo, el público estadounidense todavía no está muy convencido, o así lo muestran las encuestas.

El discurso de Trump en Davos duró un poco más de una hora y media, en la que abarcó una amplia diversidad de temas, entre ellos el futuro de Groenlandia. Habló de cómo sus predecesores intentaron sin éxito adquirir la isla y descartó el uso de la fuerza, abriendo el camino para una eventual negociación con el Reino de Dinamarca y la OTAN.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacer que sea bueno para Europa, seguro para Europa y bueno para nosotros. Y esa es la razón por la que busco negociaciones inmediatas para discutir una vez más la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, al igual que hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, como han hecho muchas de las naciones europeas. No hay nada de malo en ello”, expresó.

¿Qué dicen las encuestas?

De acuerdo con una encuesta realizada por CNN entre el 9 y el 12 de enero, los estadounidenses todavía no comparten la visión del presidente.

“¿Estaría usted a favor o en contra de que Estados Unidos intentara tomar el control de Groenlandia?”, preguntó el citado medio. Los resultados fueron los siguientes: el 75% dijo estar algo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, contra el 25% que dijo estar algo de acuerdo o muy de acuerdo.

El 94% de los demócratas y ocho de cada diez independientes se mostraron en contra, mientras que entre los republicanos las opiniones están divididas a la mitad.

Además, más de la mitad de los estadounidenses afirmó que el presidente ha ido "demasiado lejos" al intentar expandir el poder de Estados Unidos sobre otros países.

Algo parecido encontró un sondeo de Quinnipiac. El 55% se mostró en contra de que Estados Unidos intente comprar Groenlandia, con un 37% a favor. La negativa es mucho más alta planteando el escenario de una intervención militar: 86% en contra y solo un 9% a favor.

Otra encuestadora que buscó respuestas sobre esta cuestión fue Reuters/Ipsos, también en enero de este año. De acuerdo con sus hallazgos, el 47% de los estadounidenses se opone a “la iniciativa de Trump para Groenlandia”, con un 36% de indecisos y un apoyo del 17%.

La opinión pública muestra una gran división en líneas partidarias. El 79% de los demócratas está en contra, junto con el 51% que no se identificó con ningún partido. Distinto es el escenario entre los republicanos, puesto que el 40% se mostró a favor, el 46% indeciso y el 14% en contra.

No obstante, en caso de querer tomar la isla por la fuerza, Trump enfrentaría una férrea oposición de todos los sectores, incluido el 89% de los demócratas y el 60% de los republicanos.

La última encuesta es la de The Economist by YouGov. Al igual que las anteriores, encontró una fuerte resistencia a las intenciones del presidente. En general, solo el 29% aprobó la compra de Groenlandia, con el 38% afirmando que la isla es "muy" o "bastante importante" para la seguridad estadounidense.

Entre los republicanos la aprobación es del 58%, seis puntos porcentuales más que hace una semana.

Por último, solo el 9% aprobó la intervención militar en Groenlandia, mientras que el 72% se opuso. Incluso entre los republicanos, solo el 22% se mostró a favor, mientras que el 52% se opuso.