Infantino y la expectación que genera el Mundial 2026: "Hemos tenido más de 500 millones de demandas de entradas"

Gianni Infantino, en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Diciembre de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 10 de marzo, 2026

Cada vez falta menos para su inicio. Y el interés que genera va aumentando cada día que pasa. La expectación por la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA es patente, principalmente en Estados Unidos, como uno de los tres países anfitriones del torneo. ALgo que se ha manifestado en la cantidad de solicitudes que hay para poder presenciar en vivo los partidos.

Esa expectación y esa demanda de entradas ha hecho que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se haya mostrado ilusionado por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha augurado que será una competición "fantástica" y "fenomenal".

Infantino: "Hemos tenido más de 500 millones de demandas de entradas"

"El Mundial va a ser fantástico, fenomenal, hay una expectación en Estados Unidos, México y Canadá sin precedentes", dijo Infantino en una entrevista con el periódico deportivo español AS. "En cuatro semanas hemos tenido más de 500 millones de demandas de entradas. Esto es algo impresionante. Tenemos casi siete millones de entradas, pero 500 millones es algo que nunca se había visto en la historia ni de la FIFA ni de ninguna otra institución".

"Todos los estadios van a estar llenos, va a ser una fiesta total", subrayó el presidente de la FIFA, añadiendo que "cuando decían que en Estados Unidos el fútbol o el ‘soccer’, como lo llaman ellos, no tenía una consideración muy alta eso ha cambiado".

"Va a ser un éxito. Será el primer Mundial de 48 combinados nacionales, 104 partidos, dieciséis ciudades, tres países... estamos ante algo enorme", sentenció Infantino.