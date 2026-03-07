Trump se reúne de nuevo con la líder opositora María Corina Machado para recibir de primera mano información sobre la transición en Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 7 de marzo, 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo el viernes una segunda reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, según informó Caracol Radio.El encuentro se produjo en un momento clave para la Administración estadounidense, que sigue de cerca la evolución política en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro a comienzos de 2026.

Fuentes de la Casa Blanca indicaron que la reunión, aparentemente celebrada durante un desayuno, se prolongó más de lo previsto, durando aproximadamente 90 minutos. Fue convocada a petición de Trump, quien buscaba recibir directamente la evaluación de Machado sobre la situación política en el país sudamericano. También estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, y de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Estado de la transición

Durante el encuentro se revisó el estado de las gestiones que Washington mantiene para la transición política en Venezuela. Según las fuentes, se transmitió a Machado que el proceso sigue conforme a lo previsto y que antes de avanzar hacia un eventual proceso electoral es necesario estabilizar las estructuras del Estado y garantizar que el aparato institucional funcione sin fracturas.