Encuesta: los estadounidenses siguen confiando más en los republicanos para manejar la mayoría de las cuestiones clave

Publicado por Joaquín Núñez 19 de enero, 2026

Los estadounidenses siguen confiando en los republicanos del Congreso para gestionar la mayoría de las cuestiones clave, como la inflación, la frontera y la política exterior. Así lo encontró una encuesta de The Wall Street Journal realizada a principios de enero. Sin embargo, el Partido Demócrata supera al Partido Republicano en intención de voto para las elecciones de medio término.

A pesar de que tanto la historia electoral moderna como la mayoría de las encuestas no son muy optimistas, Donald Trump y los republicanos del Congreso buscarán defender su mayoría en ambas cámaras el próximo 4 de noviembre.

En este contexto electoral, la encuesta del WSJ encontró que los estadounidenses confían más en los republicanos para gestionar temas centrales. La mayor diferencia con los demócratas fue en seguridad fronteriza, donde los republicanos estuvieron 28 puntos porcentuales arriba.

Los republicanos del Congreso también superaron a los demócratas en economía (+6), inflación (+6), política exterior (+5), la guerra entre Rusia y Ucrania (+4), aranceles (+2) y una categoría llamada “establecer las prioridades adecuadas” (+2).

Por su parte, los demócratas superaron a los republicanos en otros cuatro tópicos: salud (+15), vacunación (+9), cuidado de la clase media (+3) y “preocupación por las personas como tú" (+3).

Además, la imagen negativa del Partido Demócrata es ocho puntos más alta que la del Partido Republicano. “Nuestra imagen sigue siendo tan mala como siempre. Lo vemos en los grupos de discusión: nadie puede decir nada positivo sobre los demócratas”, expresó el demócrata y uno de los autores de la encuesta, John Anzalone.

Sin embargo, cuando se les preguntó a los estadounidenses qué partido pensaban votar en las elecciones de medio término, los demócratas superaron a los republicanos por cuatro puntos, 47% contra 43%.

Advertencias para Trump

La encuesta también arrojó algunas advertencias para el presidente Trump. A pesar de mantener apoyo entre la base republicana, especialmente entre la clase trabajadora, su popularidad ha bajado desde julio.

“El apoyo a Trump entre sus seguidores más leales sigue siendo notablemente resistente, lo que limita el daño a su posición política derivado de las opiniones negativas sobre su gestión económica. Alrededor del 92% de las personas que votaron por él en 2024 le otorgan hoy una valoración positiva de su labor, incluido un 70% que lo ‘aprueba firmemente’. (…) Mientras que el 45 % de los votantes aprueba la labor del presidente, el 54 % la desaprueba, lo que supone una diferencia de 9 puntos, frente a los 6 puntos de la última encuesta del Journal, realizada en julio”, explicaron desde el citado medio.

En adición, la mayoría cree que Trump se excedió en la implementación de su agenda migratoria. Concretamente, más del 50% opinó que el presidente ha ido demasiado lejos en estos temas: deportar a los inmigrantes ilegales, ampliar el poder de indulto, desplegar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y amenazar con tomar medidas contra los gobiernos extranjeros.