Trump lo reitera: "Cuba vive sus últimos días"

Donald Trump, durante la cumbre Escudo de las Américas AFP .

Publicado por Alejandro Baños 7 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este sábado, durante la cumbre Escudo de las Américas -que se está celebrando en Doral (Florida)-, que Cuba se encuentra "en sus últimos momentos de vida", en referencia al estado del país caribeño bajo una dictadura comunista.

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es", señaló Trump ante una docena de líderes, entre los que se encontraba el presidente de Argentina, Javier Milei. "Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo".

Además, Trump volvió a mencionar que la dictadura comunista de Miguel Díaz-Canel "está negociando" con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, aunque no dio más detalles.

Estas declaraciones llegan un día después de otras pronunciadas por Trump respecto a Cuba. El presidente escribió en Truth Social que la dictadura de Díaz-Canel "va a caer muy pronto".

La dictadura comunista lleva en el poder en Cuba más de cinco décadas.