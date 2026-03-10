EN VIVO | Sigue la euforia en las bolsas y cae el petróleo tras las palabras de Trump sobre un final cercano a la guerra con Irán

Publicado por Israel Duro 10 de marzo, 2026

Las palabras de Donald Trump en distintos ambientes durante la noche del lunes augurando un pronto final a la guerra con Irán han generado optimismo en todo el mundo tras una jornada terrible para las bolsas mundiales y el precio del petróleo. El presidente estadounidense, no obstante, apuntó que no renuncia a acabar con los actuales líderes del Régimen de los Ayatolás y que aún puede golpearlos "muy, muy duro" si insisten en mantener los ataques y siguen usando el petróleo "como rehén".

Unas palabras que devolvieron el optimismo a los mercados, que cambiaron radicalmente de signo desde ese momento. Wall Street cerró en positivo, al igual que las principales bolsas asiáticas. Europa también abrió en verde mientras el precio del oro negro experimentó un notable descenso durante todo este tiempo.

No obstante, desde Irán no se mostraron muy conformes con el análisis de Trump. La Guardia Revolucionaria apuntó que serían ellos quienes decidirán "cuándo acaba la guerra" y mantuvieron sus ataques y amenazas sobre cualquier embarcación que trate de cruzar el estrecho de Ormuz.

03:35 am El precio del petróleo y el gas sigue cayendo en la apertura en las bolsas europeas 09:57 10/03/2026 09:57 10/03/2026 Los inversores se apresuraron a reaccionar a los comentarios de Donald Trump previendo un pronto final para la guerra, lo que se tradujo en una caída de los precios del crudo de alrededor del 10% el martes, antes de que las pérdidas se redujeran a alrededor del 5%. Los precios del gas en Europa se hundieron un 15%, tras haber subido hasta un 30% el lunes.



A primera hora del día en Europa, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía un 8,95% hasta los 86,29 dólares. El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, perdía un 8,85% hasta los 90,20 dólares. Ambos cayeron más de un 10% al inicio de la sesión.



El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%.

03:30 am Europa continúa la euforia alcista de las bolsas en su apertura 10:02 10/03/2026 10:02 10/03/2026 Lo parqués de Londres, París, Milán, Fráncfort y Madrid continuaron la euforia bursatil iniciada en Wall Street el lunes y prolongada a lo largo de la jornada en Asia y subían al inicio del martes, con ganancias de más del 2% salvo en el caso del parquet londinense (+1,63%) tras las primeras operaciones.



Unas ganancias que parecen consolidar el vuelco del mercado tal y como se vio en Asia y, antes en EEUU. Seúl ganó al cierre un 5,4% y Tokio un 2,9%. En los mercados chinos, Hong Kong subió un 2,2% y Shanghái 0,7%.



Esto se produjo después de que los tres principales índices de Wall Street cerraran con fuertes subidas, tras revertir las fuertes ventas iniciales.

03:29 am Netanyahu rebaja la euforia: "Aún no hemos acabado en Irán" 10:07 10/03/2026 10:07 10/03/2026 El primer ministro israelí, clave para decidir el final de la guerra, según indicó Donald Trump, rebajó la euforia desatada por las declaraciones del presidente estadounidense sobre un posible pronto final de las hostilidades contra Irán.

​

​El mandatario israelí aseguró que su ataque está "rompiendo los huesos" al poder iraní. Pero "aún no hemos terminado", advirtió.

03:10 am Irán asegura que pueden mantener la guerra "el tiempo que sea necesario" y descarta negociaciones 10:13 10/03/2026 10:13 10/03/2026 El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que están preparados para continuar los ataques con misiles "el tiempo que sea necesario" y descartó dialogar con Washington para terminar la guerra.



Las negociaciones "ya no están en agenda", dijo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que la guerra acabaría "muy pronto".

02:47 am Turquía despliega sistemas de defensa Patriot en el centro del país 10:17 10/03/2026 10:17 10/03/2026 El Ministerio de Defensa turco anunció el despliegue de un sistema de defensa antiaéreo Patriot en el centro del país, un día después de la interceptación por la OTAN de un segundo misil lanzado desde Irán dirigido a su espacio aéreo.