Balance del 2025 para Trump, un año lleno de sorpresas

9 de enero, 2026

Terminó el primer año del segundo periodo presidencial de Donald Trump. El 2025 estuvo lleno de sorpresas, algunos éxitos mucho más contundentes de lo que algunos creían que se podía lograr y otros asuntos que no se pudieron solucionar de la forma que el presidente lo había planeado. Lo que es evidente es que una vez más ha quedado que el presidente tiene una forma completamente diferente de hacer política y que nunca dejará de sorprender.

Migración

El desastre en la frontera y la inseguridad que trajo la migración sin los chequeos necesarios, permitida durante la Administración Biden, hicieron que una de las principales preocupaciones de los americanos fuera el tema migratorio. El presidente Trump logró un triunfo absoluto en tan solo semanas. Mientras que durante años de descontrol, los demócratas aseguraron que para solucionar el problema en la frontera se necesitaban proyectos de ley del Congreso y que los republicanos no se los permitían, el presidente, solo con sus poderes, logró solucionar el asunto mucho más rápido de lo que la mayoría creyó posible.

Ahora han llegado nuevos retos en cuanto al tema de la migración. Los demócratas han utilizando el asunto para demonizar a ICE e intentar crear conflictos entre las comunidades y los agentes. Entre los republicanos, si bien en general todos aplauden la exitosa labor del presidente, hay diferencias sobre las formas en las que en adelante, que asegurada la frontera, se debe tratar el asunto. Algunos críticos, sobre todo en la comunidad hispana, aseguran necesario enfocarse solo en los delincuentes y valorar la contribución de los migrantes trabajadores.

Se aproximan las elecciones de medio término y el voto hispano de nuevo será determinante. El asunto migratorio ha sido un rotundo éxito para la administración, pero ahora que los riesgos dejados por la Administración Biden han sido controlados, tal vez será necesario reevaluar el enfoque.

Economía

La economía sigue siendo la principal preocupación de los americanos, pero el asunto no es fácil de analizar. Las cifras muestran que la Administración sí ha logrado grandes logros en este aspecto, sin embargo, los americanos siguen inconformes y esperan reducciones más profundas de los precios. Y es que aunque la inflación ha disminuido, algunos productos específicos, muy necesarios, como la carne, siguen teniendo precios muy elevados.

Entre los logros de la Administración podemos destacar que la inflación se sitúa en su punto más bajo desde la primavera de 2021, en 2,7%. Los salarios están creciendo a un ritmo superior a la inflación. El crecimiento económico superó las expectativas, alcanzando 4,3% en el tercer trimestre. También, el precio promedio de la gasolina es inferior a $3 dólares por galón, el más bajo desde diciembre de 2020. El presidente Trump también logró grandes avances en materia de reducción de impuestos y de mantener sus recortes.

A pesar de todas esas buenas noticias, las encuestas muestran que los americanos siguen preocupados por el costo de vida, de la vivienda y de la salud. Por lo que el reducir los precios, aún más, será uno de los retos más importantes de esta Administración.

Política internacional

En política internacional está otro de los grandes triunfos de esta Administración. Trump ha logrado para Latinoamérica uno de los momentos más importantes de la historia, la captura de Nicolás Maduro. Aunque para los demócratas el asunto es una extralimitación de sus poderes, millones de hispanos hoy celebran agradecidos la acción del presidente Trump.

Para la visión de esta Administración, de sacar a los enemigos de su región, es también un logro fundamental. Venezuela se convirtió en la oficina de capos del crimen internacional y el narcotráfico, China e Irán tienen grandes negocios en el país, pero gracias a una arriesgada acción que muchos veían improbable, está Administración ha decidido sacar a los enemigos de Estados Unidos de Venezuela y de toda Latinoamérica.

El ámbito internacional también ha traído nuevos retos. La guerra entre Rusia y Ucrania terminó siendo un conflicto mucho más difícil de solucionar de lo que el presidente creyó. En cuanto a Israel y Gaza, por momentos la opinión pública, y la misma base MAGA, parecía cuestionar al presidente sobre las acciones de Israel. Ninguno de esos conflictos le perteneces a Trump ni son culpa del republicano, pero por la posición de Estados Unidos y por las intenciones del presidente de ayudar en la mediación, estas guerras se suman a los retos que afrontará en este 2026.

Finalmente, es imposible no mencionar cómo el presidente Trump a reconfigurado la política internacional incluso en aspectos como la ayuda y la cooperación en organismos internacionales. El año empezó con un gran escándalo cuando el presidente decidió cerrar la USAID, los demócratas aseguraron que venía un caos a nivel mundial, contrario a ese la posición de Estados Unidos y la ayuda a los socios internacionales se ha fortalecido.

El presidente Trump acabó con la financiación de la UNRWA, que, según varios informes, incluso había sido infiltrada por miembros de organizaciones terroristas extranjeras. Formalizó la salida del Acuerdo de París sobre el Clima. También logró que los países de la OTAN se comprometieron a destinar el 5% de su PIB a la defensa, entre otros grandes cambios que liderados por el secretario Marco Rubio han hecho que toda la política internacional se base en el principio de beneficiar a Estados Unidos.

El 2025 dejó grandes logros para el presidente, pero no todo está resuelto. El 2026 traerá una prueba de fuego, como lo ha dicho el mismo Donald Trump, si los republicanos no ganan las elecciones de medio término tendrá que enfrentar un impeachment y, además, enormes dificultades para sacar en el Congreso los proyectos de ley necesarios para ejecutar su agenda. Pero más allá de los logros y los retos que vienen, sin duda, el 2025 nos ha mostrado un Trump incluso más decidido y con más coraje de lo que algunos conocían.