Migración interna en EEUU: los estados con menos impuestos son los más elegidos

“La gente vota con sus pies”, es una frase que se le atribuye a Charles Tiebout, aunque fue posteriormente popularizada por Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía. El concepto intenta explicar de forma didáctica que las personas manifiestan sus preferencias políticas y económicas al elegir dónde mudarse, trabajar o invertir, buscando entornos que les resulten más favorables. Esta decisión deja de manifiesto qué valoran realmente para el diario vivir, a veces más que lo que votan en las urnas.

Como todos los años, U-Haul, una de las principales empresas de alquiler camiones y remolques de mudanza, publicó su informe de migración interna. Este muestra a dónde los clientes hacen mover a sus equipos, dando como resultado el ‘Índice de Crecimiento’, que clasifica cada estado según la cantidad de clientes que los eligieron como destino final. En otras palabras, a qué estados la gente eligió mudarse y de cuáles se fue.

En concreto, los estados se clasifican en función de su ganancia o pérdida neta de alquileres de U-Haul de viajes de ida, aunque desde la empresa remaron que el servicio no se usó en todos los casos para mudanzas.

Los estadounidenses prefieren impuestos más bajos

En esta oportunidad, el informe encontró que los estadounidenses eligieron mayoritariamente moverse hacia estados con impuestos sobre la renta más bajos, mientras que aquellos con impuestos más altos vieron una mayor migración externa.

El ranking de estados que más atrajeron nuevos residentes quedó de la siguiente manera:

1- Texas (R)

2- Florida (R)

3- Carolina del Norte (D)

4- Tennessee (R)

5- Carolina del Sur (R)

6- Washington (D)

7- Arizona (D)

8- Idaho (R)

9- Alabama (R)

10- Georgia (R)

A su vez, estos son los últimos diez del índice:

50- California (D)

49- Illinois (D)

48- Nueva Jersey (D)

47- Nueva York (D)

46- Massachusetts (D)

45- Maryland (D)

44- Pensilvania (D)

43- Ohio (R)

42- Connecticut (D)

41- Michigan (D)

Además del clima y otros factores personales que llevan a las personas a mudarse, hay un factor impositivo difícil de ignorar. Casualmente, los diez estados mejor clasificados en el índice tienen tasas de impuesto sobre la renta personal significativamente más bajas que los diez estados peor clasificados.

Según informaron desde Americans for Tax Reform, un think tank enfocado en cuestiones fiscales, la tasa promedio del impuesto sobre la renta entre los diez primeros fue de 3,5%, mientras que entre los diez últimos estados del ranking fue de 7,2%, casi el doble.

También precisaron que, como grupo, los cinco estados peor clasificados imponen una tasa máxima de impuesto a la renta personal casi cinco veces más alta que la de los cinco estados mejor clasificados.

Actualmente, solo siete estados no tienen impuestos estatales sobre la renta, mientras que en catorce funciona lo que se conoce como impuesto plano (‘flat tax’, en inglés), lo que significa que hay un solo tipo de gravamen para todos los contribuyentes. Por ejemplo, en Georgia, todos los contribuyentes pagan 5,09% de impuesto estatal sobre la renta, independientemente de su ingreso.

California, el estado que más gente perdió en 2025, cuenta con el impuesto sobre la renta más alto del país, 13,3%. Con este nuevo último puesto, el estado gobernado por Gavin Newsom cumplió seis años consecutivos al fondo de este ranking.

En cuanto al color político de los estados en la parte superior e inferior del ranking, los republicanos están entre los más elegidos por los estadounidenses. Por el contrario, la gente está eligiendo irse de aquellos territorios gobernados por demócratas, asociados con altos impuestos estatales.

“La migración de estados azules a rojos, un tema político muy debatido que se acentuó tras la pandemia de 2020, sigue siendo una tendencia perceptible. Siete de los diez estados con mayor crecimiento cuentan actualmente con gobernadores republicanos, y nueve de esos estados se tiñeron de rojo en las últimas elecciones presidenciales”, señalaron desde U-Haul.

“Por el contrario, nueve de los diez estados con menor crecimiento tienen gobernadores demócratas, y siete de esos estados votaron a favor de los demócratas en las últimas elecciones presidenciales”, añadieron.

Puede consultar el informe completo aquí.