La cámara de eco, la trampa mortal para los políticos en RRSS

Publicado por Carlos Dominguez 8 de enero, 2026

Las redes sociales han transformado la comunicación, pero también generan efectos adversos que hoy están ampliamente documentados. La evidencia muestra que las redes sociales no solo informan: modulan nuestro estado emocional de manera continua, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello.

Además, existe el problema de las cámaras de eco, donde las personas quedan expuestas casi exclusivamente a ideas, opiniones y contenidos que refuerzan sus creencias previas, mientras se filtra o excluye la información que las contradice.

Para combatir este fenómeno, Vivek Ramaswamy, candidato republicano a la gobernación de Ohio, publicó recientemente un artículo en The Wall Street Journal en el que afirma que su propósito de Año Nuevo para 2026 es dejar de usar Instagram y X, ya que considera que estas plataformas le impiden ser un mejor líder.

Vivek Ramaswamy: "Dedicaré el tiempo que ahora tengo a escuchar a más votantes en el Ohio real"

En su artículo, Ramaswamy afirma que ya ha eliminado ambas aplicaciones de su móvil para evitar que la dinámica distorsionada de las redes —repleta de comentarios hostiles, mensajes extremistas, bots y contenido manipulado— le genere una percepción equivocada sobre las verdaderas inquietudes de los votantes.

"Dedicaré el tiempo que ahora tengo a escuchar a más votantes en el Ohio real, a elaborar más políticas para hacer nuestro estado más asequible y a estar más presente con mi familia. Preveo que dejar de consumir redes sociales me convertirá en un mejor líder y en un hombre más feliz", declara el republicano.

De acuerdo a Ramaswamy, hay una línea muy fina entre usar internet para difundir tu mensaje y permitir sin querer que la retroalimentación constante de internet lo modifique. "Eso no es usar las redes sociales; es dejar que las redes sociales te usen a ti", asegura el candidato a la gobernación de Ohio.

Por otra parte, el republicano afirma que el año pasado también presenció una oleada de insultos raciales en las redes sociales. Sin embargo, asegura que ese mismo año recorrió los 88 condados del estado y conversó con decenas de miles de votantes sin escuchar ni una sola expresión de intolerancia por parte de ellos en todo ese tiempo.

La influencia de los actores extranjeros

Ramaswamy explica que cuando los que están en el poder confunden los comentarios en línea con el consenso del mundo real, toman decisiones basadas en una imagen distorsionada de lo que realmente quieren los ciudadanos y a esto se añade la problemática de que hoy en día los políticos se dejan influenciar por opiniones online fabricadas por actores extranjeros y bots que no son humanos.

El republicano cita como ejemplo un estudio reciente que revela que la interacción con la cuenta de X del ahora conocido nacionalista Nick Fuentes presenta signos de ser "inusualmente rápida, inusualmente concentrada e inusualmente de origen extranjero".

Según Ramaswamy, otra investigación mostró que cientos de bots impulsaron la etiqueta #BlueCrew, favorable a los demócratas, amplificando afirmaciones falsas de que el intento de asesinato del presidente Trump en Butler había sido falso.

"Los políticos que creen estar recibiendo señales de los ciudadanos estadounidenses a través de las redes sociales suelen estar equivocados", afirma el republicano.

Las conversaciones reales están emulando a las de X

Ramaswamy asegura también que la distorsionada proyección de la realidad que ofrecen las redes sociales se ve reforzada dentro del Gobierno moderno. Según el candidato republicano, Twitter se creó para imitar las conversaciones de la vida real, pero en los círculos políticos jóvenes, las conversaciones de la vida real imitan a las de la red social.

El republicano cita como ejemplo la perspectiva del comentarista político Richard Hanania, quien el año pasado señaló que los jóvenes asesores políticos ahora compiten por desafiar lo políticamente correcto, tratando de superarse entre sí con posturas cada vez más extremas sobre raza, sexo y sobre quiénes fueron los buenos en la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo al candidato por la gobernación de Ohio, si alguna vez has sentido vergüenza ajena al ver una publicación en redes sociales de una cuenta oficial del Gobierno, recuerda que quien la escribió suele ser un empleado joven que toma la mayoría de sus referencias de internet. "Con el tiempo, el propio Estado empieza a sonar como X", sentencia Ramaswamy.

El republicano concluye el artículo afirmando que por ahora está llevando a cabo el experimento, e invita a sus compañeros republicanos a unirse, ya que abandonar las redes sociales quizá sea el factor que los ayude a lograr victorias en 2026.