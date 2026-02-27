Trump sobre las negociaciones con Cuba: "Quizá logremos una toma de control amistosa"
El presidente describió al Estado cubano como una "nación fallida" y reiteró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está al frente de las conversaciones bilaterales.
Donald Trump aseguró el viernes que las conversaciones con el régimen cubano podrían resultar en una "toma de control amistosa" de la isla. "No tienen dinero, no tienen nada ahora mismo. Pero están en conversaciones con nosotros y quizá logremos una toma de control amistosa de Cuba", aseguró en declaraciones a la prensa.
Hace tan solo días, la Administración anunció planes para permitir que empresas estadounidenses envíen combustible a empresas privadas cubanas. En las últimas semanas, Washington ha elevado su presión política y económica sobre La Habana, combinando sanciones energéticas, presiones diplomáticas y negociaciones discretas.
El propio Trump reconoció previamente que su secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraba trabajando para lograr una transición. Funcionarios estadounidenses cercanos al secretario se habrían reunido el miércoles con el nieto del exlíder cubano Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, según informó el Miami Herald. Aunque no ocupa ningún cargo oficial, Rodríguez Castro es considerado una figura influyente en la isla.
En declaraciones de este viernes, el presidente describió al vecino insular como una "nación fallida" e insistió en que Rubio es el encargado de avanzar los intereses estadounidenses en Cuba.
Un tiroteo en aguas cubanas
Rubio fue el encargado de dar la versión de la Casa Blanca. Tras confirmar que la embarcación no pertenecía ni a la Armada ni a la Guardia Costera estadounidenses, aseguró que el suceso se investigaría a fondo. Además, remarcó que no basaría sus propias conclusiones en la versión oficial cubana.
La Fiscalía estatal floridana también abrió una investigación coordinada con las agencias federales.