Trump sobre las negociaciones con Cuba: "Quizá logremos una toma de control amistosa"

Publicado por Virginia Martínez 27 de febrero, 2026

Donald Trump aseguró el viernes que las conversaciones con el régimen cubano podrían resultar en una "toma de control amistosa" de la isla. "No tienen dinero, no tienen nada ahora mismo. Pero están en conversaciones con nosotros y quizá logremos una toma de control amistosa de Cuba", aseguró en declaraciones a la prensa.

Hace tan solo días, la Administración anunció planes para permitir que empresas estadounidenses envíen combustible a empresas privadas cubanas. En las últimas semanas, Washington ha elevado su presión política y económica sobre La Habana, combinando sanciones energéticas, presiones diplomáticas y negociaciones discretas.

El propio Trump reconoció previamente que su secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraba trabajando para lograr una transición. Funcionarios estadounidenses cercanos al secretario se habrían reunido el miércoles con el nieto del exlíder cubano Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, según informó el Miami Herald. Aunque no ocupa ningún cargo oficial, Rodríguez Castro es considerado una figura influyente en la isla.

En declaraciones de este viernes, el presidente describió al vecino insular como una "nación fallida" e insistió en que Rubio es el encargado de avanzar los intereses estadounidenses en Cuba.