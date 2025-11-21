¿Cuánto le cuesta la inmigración a los contribuyentes? Un estudio analizó el impacto fiscal de los inmigrantes en Estados Unidos

Publicado por Joaquín Núñez 20 de noviembre, 2025

El nivel educativo, la edad y el origen de los inmigrantes son las claves para determinar si serán una carga fiscal para Estados Unidos. Así lo encontró un estudio realizado por el economista Daniel Di Martino para el Manhattan Institute, que estudio el costo de la inmigración proyectado a diez y treinta años.

En medio de un debate nacional sobre cómo proceder con la inmigración, el estudio arroja algunos puntos esclarecedores a la hora de debatir sobre cuál debería ser la política federal para los inmigrantes ilegales que ingresaron durante los últimos años bajo la crisis fronteriza de la Administración Biden.

Por ejemplo, una de las propuestas más ruidosas de los últimos meses fue la Ley Dignidad. Impulsado por María Elvira Salazar, el proyecto de ley bipartidista que busca combinar la seguridad fronteriza con un camino a la legalidad para aquellos inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes, lleven cinco años en el país y paguen una multa destinada a financiar el proceso.

¿Cuál es el impacto fiscal de la inmigración?

Para elaborar el informe, Di Martino adaptó su metodología a la de la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo que permite aplicar directamente los resultados al sistema de evaluación fiscal de las legislaciones federales, evaluando resultados a diez y treinta años.

En esta oportunidad, el principal hallazgo es que hay muchos tipos de inmigrantes, por lo que meterlos a todos en la misma bolsa resulta injusto. Hay que tener en cuenta los factores clave de aquellos que llegan a Estados Unidos, como el nivel educativo previo a ingresar al país, la edad y el origen.

“En general, el inmigrante medio reduce el déficit presupuestario federal y contribuye al crecimiento económico, pero esto no es cierto para todas las categorías de inmigrantes”, señala el estudio.

Por ejemplo, los inmigrantes que llegan al país con un título universitario generan más dinero en impuestos de los que reciben en beneficios gubernamentales. Con el tiempo, esto tiene un impacto fiscal positivo y ayuda a bajar la deuda pública.

Sin embargo, el caso de los menos calificados es distinto. Además de no lograr devolverle más al Gobierno de lo que se gastó, el cálculo es todavía peor si se tiene en cuenta a sus descendientes, que suelen ser más y en la mayoría de los casos no logran llegar a un título universitario.

Costo fiscal según el origen de los inmigrantes

Sobre la edad, el estudio explica que es un punto igualmente importante: “Los inmigrantes mayores pueden parecer fiscalmente positivos a corto plazo porque contribuyen con impuestos sobre la nómina sin recibir prestaciones sociales; pero a lo largo de 30 años, a menudo se convierten en una carga neta al adquirir la elegibilidad para la Seguridad Social y Medicare”.

A la hora de hablar del país de origen, los inmigrantes de Medio Oriente y asiáticos tienden a tener un impacto fiscal promedio y positivo. Por el contrario, los latinoamericanos, especialmente los mexicanos y centroamericanos, son “el único grupo de origen nacional con un impacto fiscal negativo”.

De acuerdo con el estudio, los inmigrantes que más reducirían la deuda nacional durante los próximos 30 años son los de India, China y Filipinas, en ese orden. Los inmigrantes que representan la mayor carga fiscal son los salvadoreños, que incrementan la deuda nacional en más de 50.000 dólares a lo largo de 30 años, seguidos por el grupo más numeroso, los mexicanos, que, en promedio, incrementan la deuda nacional en 10.000 dólares cada uno a lo largo de 30 años.

Si vamos a las regiones, los inmigrantes europeos y asiáticos generarían un impacto positivo de aproximadamente un millón de dólares en este periodo de tiempo, seguidos por los africanos y de Medio Oriente. El tercer lugar fue para los latinoamericanos, con un impacto neto positivo de 150.000 dólares.

¿Qué pasa con los inmigrantes legales e ilegales?

Según el estudio del Manhattan Institute, la diferencia para los contribuyentes estadounidenses es sustancial.

“El nuevo inmigrante legal promedio pagará 350.000 dólares más en impuestos de lo que recibe en prestaciones del gobierno, mientras que el nuevo inmigrante ilegal promedio le costará al contribuyente estadounidense 80.000 dólares más de lo que pagará en impuestos. Los inmigrantes ilegales que ya viven en Estados Unidos son mucho peores desde el punto de vista fiscal que los nuevos, porque son mayores y porque los inmigrantes ilegales anteriores tienen menos estudios que los nuevos. Por lo tanto, el inmigrante ilegal medio que reside en Estados Unidos le costará al gobierno federal 225.000 dólares más de lo que pagará en impuestos durante los próximos 30 años”, agrega el estudio.

Por último, el autor del informe afirmó que, si bien los costos fiscales no deben ser la única unidad de medida para la inmigración, sí “constituye una medida crucial y cuantificable del interés nacional a largo plazo”.