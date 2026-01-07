Con el objetivo de reducir los precios de las viviendas, Trump busca prohibir que Wall Street invierta en viviendas unifamiliares

Publicado por Joaquín Núñez 7 de enero, 2026

Donald Trump busca reducir los precios de las viviendas. En otro punto de su agenda de asequibilidad, con la que busca mantener el Congreso en 2026, el presidente busca prohibir que Wall Street invierta en viviendas unifamiliares. Así lo manifestó en su cuenta de Truth Social, donde señaló que buscará que el Congreso convierta en ley sus intenciones, aunque sin brindar más detalles.

De acuerdo con Trump, el hecho de que fondos de inversión, administradores de activos y otros actores hayan comprado viviendas a gran escala, ha tenido efectos negativos en la economía. Según su visión, esto ha reducido la oferta de vivienda para las familias, alimentando también la inflación de los alquileres. Al comprar viviendas en grandes cantidades y luego alquilarlas, los fondos no solo compiten con las familias que buscan adquirir su primera vivienda, sino que al alquilarlas para otros fines provocan una suba de precios.

En este contexto, el presidente se expresó en su red social, donde aseguró que buscará prohibir esta práctica de alguna manera.

"Durante mucho tiempo, comprar y poseer una vivienda se consideraba la cima del sueño americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord provocada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes", escribió.

Trump hizo foco en las viviendas unifamiliares (en inglés 'single-family home'), que suelen contar con una entrada propia, patio o jardín y garaje. Como su nombre lo indica, están diseñadas para una sola familia y suelen verse en los suburbios. El republicano describe la medida como una forma de proteger la “propiedad de vivienda tradicional” frente al poder de las corporaciones.

"Por esa razón, y por muchas más, voy a tomar medidas inmediatas para prohibir a los grandes inversionistas institucionales la compra de más viviendas unifamiliares, y pediré al Congreso que lo codifique. Las personas viven en casas, no las empresas. Hablaré de este tema, incluyendo nuevas propuestas sobre vivienda y asequibilidad, entre otras cosas, en mi discurso en Davos dentro de dos semanas", agregó el presidente.

El posteo del presidente tuvo un efecto inmediato en la bolsa de valores, provocando una caída en las acciones de empresas vinculadas al mercado de alquiler de viviendas unifamiliares. Entre ellas están Blackstone e Invitation Homes. Sin embargo, la iniciativa de Trump aún no está implementada ni detallada formalmente.