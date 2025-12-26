“El partido que se burló de ellos”: por qué los hombres abandonan a los demócratas

Publicado por Joaquín Núñez 26 de diciembre, 2025

Las elecciones presidenciales del 2024 arrojaron muchos problemas para el Partido Demócrata. Entre más y menos graves, hay uno que resaltó particularmente, tanto que inspiró a decenas de columnistas políticos a dar su diagnóstico: la pérdida de votantes masculinos. Uno de los autores que se animó a dar su opinión fue John Mac Ghlionn, quien optó por plasmarla en The Hill, donde reflexionó lo siguiente: "El mismo movimiento que una vez celebró a los constructores y sustentadores de la familia comenzó a burlarse de ellos".

En noviembre del 2024, el ticket Trump-Vance derrotó al de Harris-Walz en todos los estados decisivos, además de dar la sorpresa en el voto popular. Entre los hombres, la diferencia fue de doce puntos porcentuales, 55% a 43%.

A su vez, en comparación con 2020, Donald Trump logró ganar diez puntos entre los hombres, duplicar sus números con los hombres afroamericanos y ganar entre los hombres hispanos por dos puntos, luego de haberlos perdido por trece puntos.

Meses después, los demócratas gastaron 20 millones de dólares para analizar cómo comunicarse eficientemente con “hombres estadounidenses”. El encargo tuvo como finalidad “estudiar la sintaxis, el lenguaje y el contenido que capta la atención y la viralidad en estos espacios” de votantes masculinos.

"La tendencia no es un fenómeno pasajero, sino un ajuste de cuentas brutal"

En su columna de opinión en The Hill, Mac Ghlionn asegura que el rechazo de los hombres al Partido Demócrata no fue un capricho estacional, sino una consecuencia de años de destrato: "Un partido que lleva años patologizando la masculinidad no puede esperar gratitud de los hombres a los que ha dedicado tanto tiempo a diagnosticar".

Realizando un análisis histórico, se preguntó cómo es que un partido que históricamente atrajo hombres gracias a líderes como Franklin Roosevelt, John Kennedy y Bill Clinton, terminó con Tim Walz como su mejor carta para atraerlos. Incluso acusó al compañero de fórmula de Kamala Harris de tener "menos chispa que un protector de pantalla".

También ridiculizó los actuales intentos de reconectar con los hombres, argumentando que "todas las estrategias que idean parecen escritas por alguien que nunca ha conocido a uno".

"No siempre estuvo tan desconectado. El Partido Demócrata inspiró en su día a los hombres a verse como parte de algo más grande: familias, sindicatos y un país que vale la pena defender. Hoy, sin embargo, el mismo partido se burla de la fe, la disciplina y la paternidad como si fueran frases ingeniosas. Irradia la inclusión, pero olvida la lealtad. Predica la igualdad, pero olvida la humanidad fundamental", añadió.

Comparó esta realidad con la de los republicanos, quienes, si bien imperfectos, hablan con "propósito" y de "trabajo, orgullo, deber y protección".

Para recuperar el voto masculino, o al menos mejorar los números de 2024, Mac Ghlionn les recomendó a los demócratas "redescubrir su firmeza" y volver a encontrar un mensaje que le hable "al alma".

"Hasta entonces, los hombres seguirán desviándose hacia la derecha, no porque hayan cambiado, sino porque los demócratas sí. El partido de Roosevelt y Kennedy ha cambiado el temple por la locura, el sentido común por las tonterías que solo los consultores aplauden. Ya no inspira respeto porque ya no lo da", finalizó el autor.