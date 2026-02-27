Bill Clinton afirma ante los congresistas que desconocía los delitos cometidos por Epstein: "No vi nada y no hice nada malo"

Publicado por Carlos Dominguez 27 de febrero, 2026

El expresidente Bill Clinton declaró este viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara acerca de su relación con Jeffrey Epstein. Clinton, de 79 años, aparece de forma destacada en las revelaciones más recientes de los archivos relacionados con el financiero y delincuente sexual.

La comparecencia del expresidente ante el comité tiene lugar un día después de la de su esposa, Hillary, ex secretaria de Estado. Ambos están declarando desde Chappaqua, cerca de Nueva York, donde residen.

Los Clinton rechazaron inicialmente las citaciones para testificar, pero accedieron después de que legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.

"Nadie está por encima de la ley"

Durante su comparecencia, el expresidente dijo a los miembros del Comité que acudía de manera voluntaria porque "nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes", y afirmó que su testimonio tenía como objetivo ayudar a restaurar la confianza pública y apoyar a las víctimas de Epstein.

"La segunda razón por la que estoy aquí es que las niñas y mujeres cuyas vidas Jeffrey Epstein destruyó merecen no solo justicia, sino también sanación".

El expresidente ha señalado que viajó en el avión de Epstein en varias ocasiones a comienzos de los años 2.000 para participar en actividades humanitarias vinculadas a la Fundación Clinton, pero sostuvo que nunca estuvo en la isla privada del financiero en el Caribe.

Nuevas imágenes recientemente extraídas de los millones de archivos desclasificados de Epstein muestran a Bill Clinton recostado en una bañera de hidromasaje, con parte de la fotografía oculta por un rectángulo negro. En otra, se ve al expresidente nadando junto a una mujer de cabello oscuro que aparenta ser Ghislaine Maxwell, la colaboradora de Epstein.

"No vi nada y no hice nada malo"

El exmandatario ha sostenido que puso fin a su relación con el financiero mucho antes de que este fuera condenado por delitos sexuales en 2008. En su intervención inicial ante el Comité, reiteró ese relato y destacó que había dejado de relacionarse con el delincuente sexual antes de que sus crímenes salieran a la luz.

Asimismo, Clinton afirmó en su declaración inicial difundida en redes sociales al inicio de la deposición: "No vi nada y no hice nada malo".

Bill Clinton añadió: "Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la más mínima sospecha de lo que estaba haciendo; yo mismo lo habría denunciado y habría encabezado el reclamo de justicia por sus crímenes, no acuerdos indulgentes".

El expresidente también defendió a su esposa y, en su declaración, añadió: "Antes de empezar, tengo que ponerme personal. Hicieron que Hillary viniera. Ella no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. No recuerda siquiera haberlo conocido. No viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades".

"Tanto si citaban a 10 personas como a 10.000, incluirla a ella simplemente no estuvo bien", declaró el exmandatario.

James Comer: "El pueblo estadounidense tiene muchas preguntas"

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, declaró este viernes: "Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Pero, ahora que los tenemos, vamos a hacer muchas preguntas".

"Nadie está acusando a nadie de haber hecho algo malo", dijo Comer a los periodistas. "Pero creo que el pueblo estadounidense tiene muchas preguntas". Añadió que las personas con "gran poder y gran riqueza" a menudo habían evitado rendir cuentas en el caso Epstein.

Por su parte, el legislador demócrata Suhas Subramanyam, miembro del comité, replicó con un pedido para que Donald Trump sea interrogado: "Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado". El demócrata también subrayó que Clinton no había eludido ninguna pregunta.