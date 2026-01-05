Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York por los cargos de narcoterrorismo

Publicado por Diane Hernández 5 de enero, 2026

El dictador venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos y que la administración del expresidente Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado al país.

Durante la audiencia inicial, de carácter breve pero obligatoria, el juez le solicitó su declaración formal. Maduro respondió: "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país", reiterando que continúa considerándose el legítimo jefe de Estado de Venezuela.

Según informó la cadena CNN, Maduro aseguró haber sido secuestrado en su residencia en Caracas antes de ser trasladado a territorio estadounidense. El exlíder chavista llegó al tribunal alrededor del mediodía, acompañado por su esposa, quien también figura entre los acusados.

Una audiencia rápida y puntual

Los procedimientos judiciales concluyeron a las 12:31, luego de que el abogado Mark Donnelly, representante legal de Cilia Flores, informara al tribunal que su defendida presentaba "problemas de salud y médicos que requieren atención inmediata".

Donnelly detalló que Flores, de 69 años, podría sufrir una fractura o un hematoma severo en las costillas, por lo que no se descarta la realización de una radiografía completa.

Tanto Nicolás Maduro como Flores aceptaron permanecer bajo custodia por el momento, aunque sus abogados indicaron que podrían revisar más adelante la posibilidad de solicitar libertad bajo fianza.

Al finalizar la audiencia, Maduro y su esposa fueron escoltados fuera de la sala del tribunal. La próxima cita judicial de Maduro está fijada para el 17 de marzo.

La comparecencia marca el inicio de lo que se anticipa será una prolongada batalla legal, centrada principalmente en la legalidad de su arresto y en la posibilidad de que sea juzgado en Estados Unidos. Sus abogados planean impugnar el proceso argumentando que Maduro goza de inmunidad procesal por su condición de jefe soberano de un Estado extranjero. No obstante, Washington no lo reconoce como el líder legítimo de Venezuela, lo que debilita esa línea de defensa.

Maduro está acusado, junto con su esposa, su hijo y otras tres personas, de colaborar con cárteles del narcotráfico para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, junto a otros cargos. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

¿Quién es el abogado de Maduro? abogado estadounidense Barry J. Pollack para su defensa. Pollack es conocido por haber negociado en 2024 la liberación del fundador de WikiLeaks,



También logró la absolución de Michael Krautz, excontador de Enron, en uno de los pocos casos que terminó con un veredicto de inocencia tras el colapso de la compañía. Además, participó en la exoneración de Martin Tankleff, quien pasó 17 años en prisión por el asesinato de sus padres antes de que su condena fuera anulada. Nicolás Maduro ha contratado alpara su defensa. Pollack es conocido por haber negociado en 2024 la liberación del Julian Assange , tras un acuerdo de culpabilidad que le permitió salir de prisión de inmediato.También logró la absolución de Michael Krautz, excontador de Enron, en uno de los pocos casos que terminó con un veredicto de inocencia tras el colapso de la compañía. Además, participó en la exoneración de Martin Tankleff, quien pasó 17 años en prisión por el asesinato de sus padres antes de que su condena fuera anulada.

El caso tiene profundas implicaciones políticas y diplomáticas, y se desarrolla en medio de un prolongado conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, marcado por sanciones, disputas sobre legitimidad gubernamental y acusaciones de corrupción y crimen organizado.

La audiencia judicial coincidió este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.