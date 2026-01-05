Suiza ordena el bloqueo inmediato de posibles activos de Nicolás Maduro antes de su audiencia
Al mismo tiempo, el Gobierno subrayó que ningún miembro del actual régimen venezolano en funciones está alcanzado por esta orden.
El Gobierno de Suiza ordenó este lunes el bloqueo inmediato de los posibles activos que el exdictador venezolano Nicolás Maduro y personas vinculadas a él pudieran poseer en el país alpino, con el objetivo explícito de impedir cualquier fuga de capitales en el actual contexto de inestabilidad política y judicial en Venezuela.
La decisión fue confirmada oficialmente por el Consejo Federal suizo, que precisó en un comunicado que la medida se extiende también a "otras personas vinculadas" a Maduro, entre ellas su esposa Cilia Flores, familiares cercanos y exministros. Al mismo tiempo, el Gobierno subrayó que ningún miembro del actual régimen venezolano en funciones está alcanzado por esta orden.
Según el Ejecutivo helvético, el bloqueo entra en vigor "con efecto inmediato" y tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogable si la situación lo amerita. El objetivo central es asegurar que eventuales valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza mientras se evalúa su origen.
Fundamento legal y carácter preventivo
El Consejo Federal explicó que la medida se adopta en el marco de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), una normativa que permite a Suiza actuar de manera preventiva cuando existe el riesgo de retirada de fondos de origen potencialmente ilícito.
"En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana", señala el comunicado oficial citado por la AFP.
Las autoridades suizas enfatizaron que el bloqueo no constituye una sanción penal, sino una medida cautelar, cuyo fin es preservar los activos mientras las autoridades competentes determinan su legalidad. En ese sentido, recordaron que corresponde a las autoridades judiciales del Estado afectado iniciar los procedimientos penales necesarios y probar el origen ilícito de los fondos.
Complemento a las sanciones vigentes desde 2018
Con esta decisión, Suiza también habilita la cooperación judicial internacional, permitiendo que los Estados afectados soliciten asistencia legal para investigaciones penales relacionadas con los activos bloqueados.
La orden suiza se produce horas antes de que Maduro y a su esposa enfrenten acusaciones de "narcoterrorismo" ante tribunales federales de Nueva York.