Nicolás Maduro comparece hoy ante un tribunal federal en Nueva York: así llegó el dictador a la corte
El venezolano, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, fueron trasladados en helicóptero hasta el centro de Manhattan en la mañana del lunes y escoltados bajo fuertes medidas de seguridad hasta el juzgado federal, según mostraron transmisiones en directo de medios estadounidenses.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron trasladados en helicóptero hasta el centro de Manhattan en la mañana del lunes y escoltados bajo fuertes medidas de seguridad hasta el juzgado federal, según mostraron transmisiones en directo de medios estadounidenses.
Ambos permanecían detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a corta distancia del tribunal.
Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.— ABC News (@ABC) January 5, 2026
Cargos federales de máxima gravedad
De acuerdo con una acusación formal desclasificada en el Distrito Sur de Nueva York, Maduro enfrenta cuatro cargos principales:
- Conspiración de narcoterrorismo
- Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos
La imputación también incluye a Cilia Flores, a un hijo del matrimonio y a otras tres personas. Los cargos contra Maduro son esencialmente los mismos que los presentados en una acusación de 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, aunque la nueva acusación -presentada bajo reserva poco antes de Navidad y revelada el sábado- amplía el alcance penal al incluir formalmente a su esposa.
Se espera que la comparecencia de este lunes sea breve, limitada a la lectura de cargos. Fuentes judiciales anticipan que ambos se declararán no culpables y que el juez ordenará su detención preventiva, lo que podría mantenerlos encarcelados durante más de un año antes de que un jurado evalúe las pruebas.
Una captura que sacude el tablero internacional
La detención de Maduro el sábado se produjo tras meses de presión y preparativos por parte de la administración Trump, que presentó la incursión en Caracas como una acción necesaria para desmantelar una red criminal de alcance transnacional.
Mientras la suplente del dictador en Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció públicamente colaborar con Estados Unidos en una eventual "agenda de cooperación", el presidente Donald Trump endureció el tono el domingo por la noche, afirmando que su gobierno estaba "a cargo" de Venezuela.
Petróleo, sanciones y bloqueo naval
Trump también dejó en claro su interés en abrir las vastas reservas petroleras de Venezuela a compañías estadounidenses, lo que impulsó al alza las acciones de las principales petroleras de EEUU en la primera sesión bursátil tras la caída de Maduro.
No obstante, analistas advierten que una intervención directa en la industria petrolera venezolana podría ser compleja, costosa y políticamente explosiva.
Expectativa máxima en Nueva York
Desde primeras horas de la mañana de este lunes 5 de enero, decenas de periodistas y ciudadanos se congregaron frente al tribunal federal de Manhattan. La fila se extendía ya a lo largo de varias cuadras mientras el edificio abría sus puertas.
Un video difundido el sábado por una cuenta oficial de la Casa Blanca mostró a Maduro sonriendo mientras era escoltado por agentes federales en una oficina de la DEA en Nueva York, imágenes que contrastan con la gravedad de los cargos que ahora enfrenta y que marcan un punto de quiebre histórico en la crisis venezolana.