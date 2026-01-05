Nicolás Maduro comparece hoy ante un tribunal federal en Nueva York: así llegó el dictador a la corte

Maduro y su esposa llegan al Tribunal de NY entre fuertes medidas de seguridad Kyle Mazza/CNP/INSTARimages / Cordon Press

Publicado por Diane Hernández 5 de enero, 2026

El derrocado exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes al mediodía ante un tribunal federal en el Bajo Manhattan, donde enfrentarán graves cargos por narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración criminal, apenas dos días después de haber sido capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense de gran escala.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron trasladados en helicóptero hasta el centro de Manhattan en la mañana del lunes y escoltados bajo fuertes medidas de seguridad hasta el juzgado federal, según mostraron transmisiones en directo de medios estadounidenses.

Ambos permanecían detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a corta distancia del tribunal.

Cargos federales de máxima gravedad

De acuerdo con una acusación formal desclasificada en el Distrito Sur de Nueva York, Maduro enfrenta cuatro cargos principales:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

La imputación también incluye a Cilia Flores, a un hijo del matrimonio y a otras tres personas. Los cargos contra Maduro son esencialmente los mismos que los presentados en una acusación de 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, aunque la nueva acusación -presentada bajo reserva poco antes de Navidad y revelada el sábado- amplía el alcance penal al incluir formalmente a su esposa.

Se espera que la comparecencia de este lunes sea breve, limitada a la lectura de cargos. Fuentes judiciales anticipan que ambos se declararán no culpables y que el juez ordenará su detención preventiva, lo que podría mantenerlos encarcelados durante más de un año antes de que un jurado evalúe las pruebas.

Una captura que sacude el tablero internacional

La detención de Maduro el sábado se produjo tras meses de presión y preparativos por parte de la administración Trump, que presentó la incursión en Caracas como una acción necesaria para desmantelar una red criminal de alcance transnacional.

Mientras la suplente del dictador en Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció públicamente colaborar con Estados Unidos en una eventual "agenda de cooperación", el presidente Donald Trump endureció el tono el domingo por la noche, afirmando que su gobierno estaba "a cargo" de Venezuela.

Petróleo, sanciones y bloqueo naval 16 buques cisterna afectados por sanciones estadounidenses habrían intentado evadir un bloqueo naval impuesto a las exportaciones energéticas venezolanas, ocultando su ubicación o apagando sus sistemas de rastreo, según datos de seguimiento marítimo.

​Trump también dejó en claro su interés en abrir las vastas reservas petroleras de



No obstante, analistas advierten que una intervención directa en la industria petrolera venezolana podría ser compleja, costosa y políticamente explosiva.

Expectativa máxima en Nueva York

Desde primeras horas de la mañana de este lunes 5 de enero, decenas de periodistas y ciudadanos se congregaron frente al tribunal federal de Manhattan. La fila se extendía ya a lo largo de varias cuadras mientras el edificio abría sus puertas.

Un video difundido el sábado por una cuenta oficial de la Casa Blanca mostró a Maduro sonriendo mientras era escoltado por agentes federales en una oficina de la DEA en Nueva York, imágenes que contrastan con la gravedad de los cargos que ahora enfrenta y que marcan un punto de quiebre histórico en la crisis venezolana.